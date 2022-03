5 vegetales para plantar en un huerto en casa

Los vegetales son centrales dentro de una alimentación sana y equilibrada gracias a su cantidad de nutrientes que aporta y beneficia a nuestra salud. Para evitar asistir a una verdulería te contaremos cuáles son las verduras que podrás plantar en el huerto de tu hogar, lejos de pesticidas y con obteniendo sabores únicos. Esta medida no solo será la recomendada para nuestro bolsillo, sino también para el medioambiente, implementando hábitos saludables.

La creación de un huerto urbano es una moda cada vez más consolidada ya que cultivar en casa está al alcance de todos y nos convierte en ciudadanos más comprometidos con el medioambiente y a su vez más responsables en el consumo. A su vez, este pequeño lugar dispuesto en nuestro hogar tendrá múltiples beneficios, incluyendo la importancia de cultivar con los más pequeños de casa, desarrollando una práctica recreativa y divertida.

Lo cierto también es que existen vegetales más apropiados para nuestro huerto que otros, por eso te invitamos a tomar apunte para saber qué plantar en tu hogar. De acuerdo al testimonio de expertos, el rábano será ideal ya que la humedad se regulará aunque el caudal no sea abundante. La escasez de agua causa unos tubérculos fibrosos, y el exceso, abultados y huecos. Además, la cebolla es otro de las verduras a plantar ya que no precisa riego abundante si es regular. Durante la formación del bulbo mejor si se espacia para conseguir un mejor secado de la cebolla. Al ser rústica, no es exigente y no requiere muchos cuidados.

Dos vegetales muy fáciles de obtener en nuestro huerto son las lechugas y zanahorias, debido a que la raíz se puede bifurcar si se le echa estiércol demasiado fresco y el crecimiento será más fácil, por lo tanto nuestro hogar podrá lucir estos cotidianos alimentos.

Foto: Pixabay

Finalmente la berenjena se convierte en uno de los vegetales más propicios para cultivar en el huerto que tenemos en nuestro hogar. Aunque necesita de un excelente abono, esta verdura necesita de poco riego y de un cuidado casi nulo, por lo tanto crecerá fácilmente. El sustrato tiene que tener un buen drenaje para evitar que sus raíces se encharquen.