Diabetes: 3 trucos que debes de seguir para controlarla

La diabetes es una de las enfermedades crónicas con más casos a nivel mundial y una de las responsables de al menos 151 mil 019 muertes de mexicanos tan sólo en el 2020, según datos del INEGI. Una de las mayores problemáticas es que muchos de los pacientes ni siquiera saben que padecen de esta enfermedad, mientras que otros que conocen su diagnóstico no son capaces de controlarla ya sea por falta de interés o por no seguir todas las recomendaciones que los profesionales de la salud suelen dar a los diabéticos o a sus familiares.

En otras ocasiones te hemos contado que existen tres principales señales de alerta que no debes dejar pasar si tienes diabetes, pues ellas son una advertencia del organismo para indicar que algo no está funcionando de forma correcta. Por supuesto, todo esto tiene un fin y es comenzar a combatir los problemas para evitar complicaciones de salud, ya que esta enfermedad no controlada de forma correcta puede traer una larga lista de padecimientos que pongan en riesgo tu salud e incluso pueden costarte la vida.

Afortunadamente, también existen algunos trucos o recomendaciones que todos los pacientes diabéticos pueden implementar todos los días para evitar problemas ya sea con la insulina o con su peso, pues al igual que otras enfermedades, los medicamentos y chequeos médicos se deben de acompañar con un estilo de vida más saludable y libre de malos hábitos. ¿Te animas a ponerlos en práctica?

Una caminata diaria puede ayudarte a controlar la diabetes. (Foto: Pexels)

Mide tus niveles de glucosa todos los días

Además de los medicamentos que ayudan a controlar la diabetes, es importante que tomes en cuenta otras recomendaciones como el medir todos los días tus niveles de glucosa, algo que se debe hacer en ayunas y después de cada alimento para así determinar si existen variaciones importantes que pongan en riesgo tu salud y con el paso del tiempo puedan detonar complicaciones; recuerda que los altos niveles de azúcar en la sangre pueden causar enfermedades cardiovasculares, daño a los nervios, insuficiencia renal y problemas en los pies, huesos y articulaciones, por mencionar algunos.

Sobre ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que los valores de azúcar en la sangre se deben de medir al despertar y en ayunas, antes del primer alimento, dos horas después de la comida y antes de ir a dormir; mientras que los valores deben ser de 80 a 130 mg/dL antes de comer y menores de 180 mg/dL dos horas después de comer.

Comer saludablemente y más fibra

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) el primero de lo trucos para cuidar de la salud una vez que ya se detectó la enfermedad es mejorar la alimentación no prohibiendo ciertos alimentos, sino apostando por las porciones adecuadas según el paciente, además de incluir una gran variedad de grupos alimenticios con los cuales no sólo satisfacer las necesidades, sino también permitir que el cuerpo reciba todo tipo de nutrientes.

No olvides consultar todo con tu médico. (Foto: Pexels)

Aunque lo ideal es comer todo tipo de frutas, verduras, granos y proteínas, la recomendación también es consumir fibra, de la que se sabe "ayuda a mantener la regularidad intestinal, pero también ofrece muchos otros beneficios para la salud", explican los CDC. Entre dichas propiedades destaca que ayuda a controlar el azúcar en la sangre, regular el peso, proteger el corazón y ayudar con la saciedad.

Haz ejercicio; una caminata puede bastar

Además de todo lo anterior, una forma en la que se puede controlar los diabetes, sus síntomas y posibles complicaciones es realizando actividad física y aunque el ejercicio suele asustar a muchos porque no les gusta o por falta de tiempo, siempre se pueden realizar otras actividades diarias con las cuales mantener el cuerpo en movimiento. Según explica el sitio especializado en medicina Mayo Clinic, 30 minutos de "actividad aeróbica moderada la mayoría de los días de la semana" son suficientes para que las personas diabéticas cuiden de su salud.

Asimismo, quienes disponen de más tiempo o motivación también pueden intentar con al menos "150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana", ya sea con una caminata a paso ligero; así que no hay pretexto para no mantener el cuerpo en movimiento. Por supuesto, esto también ayudará a reducir la glucosa de la sangre y mantener un peso adecuado, que es otra de las grandes recomendaciones de los profesionales de la salud.

SIGUE LEYENDO

¿Puedo tomar café si tengo diabetes?

Salud: 3 jugos naturales para reducir el colesterol rápidamente

El ejercicio que debes hacer para evitar enfermedades este invierno