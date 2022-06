Diabetes: 5 alimentos que puedes consumir para cuidar tu salud

Uno de los problemas de salud más frecuentes es la diabetes, misma que de no tratarse de forma correcta puede traer muchos problemas de salud, especialmente porque se trata de una enfermedad que no tiene cura. A pesar de lo anterior, existen al menos cinco tipos diferentes de esta afección y solo la ocasionada por el embarazo puede llegar a desaparecer del organismo, aunque eso no quita el riesgo de desarrollar la tipo 2 en un futuro.

En general, la diabetes se presenta cuando el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre es muy alto debido a que el cuerpo no produce la suficiente insulina para transformar la glucosa en energía y que el cuerpo la use de forma correcta. Por supuesto, esto genera altos niveles de azúcar en la sangre que traen más problemas de salud. Aunque no existe cura, sí es posible tratarla con algunos medicamentos y cambios en el estilo de vida que incluyen actividad física y una buena alimentación.

Es por ello que en esta ocasión te compartimos los cinco alimentos que puedes consumir si tienes diabetes, pues éstos te ayudarán a controlar y mantener bajos los niveles de glucosa alta en la sangre, además de bajar de peso e incluso a recibir otros nutrientes que son igual de importantes para combatir la enfermedad como es el caso de la fibra, que es muy recomendada por los profesionales de la salud.

Puedes comer todo lo que te gusta; descubre cómo. (Foto: Pexels)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) la diabetes no es sinónimo de dejar de comer lo que al paciente le gusta, sino realizar cambios en el estilo de vida y en la forma en a que se alimenta, es decir, cuidando las porciones de comida y las veces al día que las consume.

"La clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades establecidas en su plan de alimentación", afirma el NIDDK.

Verduras

Entre los alimentos que el instituto recomienda agregar a la dieta destacan los vegetales de hojas verdes como es el caso de las espinacas y acelgas, mientras que otros alimentos que también pueden ayudar a combatir la enfermedad son el brócoli, pimientos, zanahorias y tomates. Asimismo, las papas, el maíz y los chicharos son grandes aliados para este tipo de pacientes.

La lista anterior de alimentos destaca por tener grandes cantidades de fibra, misma que es muy recomendada para la dieta de las personas que tienen diabetes, pues ayuda a mantener la regularidad intestinal, controla el azúcar en la sangre y a manejar el peso.

Las acelgas tienen muchas opciones para prepararse. (Foto: Pexels)

Frutas

Tener problemas para controlar los niveles de glucosa en la sangre tampoco significa dejar de comer alimentos ricos en azúcar, como es el caso de las frutas. De hecho, éstas son muy recomendadas por los expertos, aunque se debe procurar comerlas naturalmente y no en jugos, pues en estos últimos las concentraciones de glucosa pueden complicar la enfermedad.

Algunas de las frutas que se recomiendan para los pacientes con diabetes son las naranjas, melones, fresas, manzanas, plátanos y uvas.

Proteínas

Por otro lado, el NIDDK destaca la importancia de las proteínas tanto animales como vegetales en la dieta de los diabéticos, sin embargo, siempre es importante cuidar las porciones. Entre los alimentos que se pueden comer destaca la carne magra baja en grasa o tufu, pollo, pavo, pescado, huevos, nueces y maní, además de fríjoles secos y otras leguminosas.

El sustituto de la carne es el tofu. (Foto: Pexels)

Granos integrales

Asimismo, los granos integrales juegan un papel muy importante en la dieta de las personas con diabetes, ya que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, regular los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, fomentar la salud cardiovascular, entre otras. Además, tienen un gran aporte nutricional.

Entre los granos integrales que se pueden consumir destaca el trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinoa, mientras que algunas formas de comerlos son en pan, pasta, cereales y tortillas.

Lácteos

Al cuidar de la salud también se pueden cumplir algunos gustos como los quesos, yogures o leches; sin embargo, se debe procurar que los productos no traigan complicaciones de salud y es por ello que siempre se debe buscar que sean bajos en grasa.

Cabe recordar que aunque el listado anterior es respaldado por el NIDDK, lo ideal es que antes de realizar algún cambio en el estilo de vida se consulte a un profesional de la salud que determine si son los alimentos adecuados para el paciente con diabetes, pues estas son recomendaciones generales y una atención personalizada siempre será preferente.

