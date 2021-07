Mhoni Vidente: Horóscopos hoy sábado 10 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Este sábado 10 de julio los astros tienen cambios importantes para ti, por eso es importante que estés preparado para aprovechar las oportunidades que se te presentan en cuestión de salud, dinero y amor. Mhoni Vidente te dice cuáles son los retos y las oportunidades que tendrás este día, ¡conócelos!

Aries

Tendrás tu mente ocupada pensando en los cambios que quieres en tu vida. Como recomendación para que todo fluya de la mejor manera, controla tus impulsos, los enojos y los celos, ya que te pueden dañar en el aspecto personal. Tienes en puerta la oportunidad de un negocio o trabajar en el gobierno, acepta. Números de la suerte: 21 y 70.

Tauro

Finalmente se resuelven los asuntos familiares o de trabajo que te tenían agobiado. Este fin de semana tendrás muchas actividades y las desarrollarás con la mejor actitud, pero evita la desconfianza y los celos para que estés pleno. Tu horóscopo te indica que comiences a desempeñarte como jefe e inicies tu propio negocio. Números de la suerte: 13 y 45.

Géminis

Es momento de aprender estar en paz contigo. Deja las depresiones y angustias que no son tuyas, cada quien tiene que vivir su propia vida, así que haz lo que te guste y empieza a ser feliz. Números de la suerte: 23 y 31.

Cáncer

Siguen los festejos y los astros están contigo para que te sientas pleno en tu vida personal. Los logros en el trabajo traen remuneraciones económicas, lo que te hace sentirte más pleno, tranquilo y orgulloso. Tienes trabajo atrasado, es momento que lo comiencen a hacer para no tener presiones y evitar enfermedades por el estrés. Números de la suerte: 07 y 88.

Leo

Este fin de semana es perfecto para que le des fin a todo eso que te estresa, recuerda que no puedes controlar las acciones de los demás, así que mejor aléjate de problemas. Vive y deja vivir, no cargues con problemas que no son tuyos. Alimenta tu lado espiritual, no todo es una recompensa económica. Números de la suerte: 11 y 29.

Virgo

Es tiempo de establecer prioridades en tu vida personal. Piensa más en ti, encuentra un momento para consentirte y deja por un momento de seguir a los demás. Evita dejarte llevar por ilusiones falsas y buscar un futuro más objetivo y constante para llegar al triunfo. Números de la suerte: 05 y 40.

Libra

Tendrás la visita de personas que viven lejos, esto te dará mucha alegría y contribuirá a tu energía positiva. Además, en tu vida laboral las cosas van muy bien, si piensas en poner un nuevo negocio, inícialo, te hará tener más ingresos y progresar en tu vida económica. Evita los pleitos en el trabajo y no le des importancia a lo que se dice de ti. Números de la suerte: 09 y 71.

Escorpio

Si no te sientes pleno en tu trabajo, es momento de buscar otro y desarrollarte de la mejor manera. No tengas miedo, recuerda que tu elemento es el agua y eso te ayudará a tener éxito. Serás agradecido con el mundo espiritual para que te lleguen más triunfos. Números de la suerte: 12 y 30.

Sagitario

Tendrás trabajo extra, pero conseguirás más ingresos económicos de los que esperabas. Ordena tu vida personal para que no te sientas presionado en estos días de estrés. Tienes sentimientos de culpa, por eso es mejor no esperar nada de nadie y sólo alcanzar lo que necesitas para ser feliz. Debes ser más tolerante contigo mismo y con las personas que amas. Números de la suerte: 17 y 66.

Capricornio

Tienes la suerte a tu favor, así que llegará dinero que no tenías contemplado. También tus buenas acciones con los demás tendrá recompensas. Estos días te llegará lo que tanto deseas. Aléjate de los problemas con vecinos y compañeros de trabajo, y evita problemas que no valen la pena. Números de la suerte: 19 y 80.

Acuario

Aunque tendrás mucho trabajo, también llegará dinero extra, pero ahorra para que puedas cambiar de coche o comprarte eso que tanto deseas. Los astros atraviesan por la constelación de Orión, por ello llega la abundancia, sólo aprende a seleccionar mejor tus amistades. Números de la suerte: 23 y 41.

Piscis

Seguirás abrumado por todo lo que pasó esta semana. Pon tu mente en modo positivo y sal a caminar por las mañanas para tener las energías cósmicas positivas te rodeen con mayor fuerza. Números de la suerte: 01 y 89.