Lavarte los dientes correctamente podría evitar que te contagies de Covid-19

Un estudio publicado recientemente en The Journal of Oral Medicine reveló que el cepillado diario de dientes no solo es fundamental para reservar la salud en cualquier momento, sino en especial durante la actual pandemia ya que esta acción ayuda a prevenir que una persona se contagie de Covid-19.

De acuerdo con la publicación, al mantener una buena higiene dental y el correcto cepillado de dientes no solo se previene la aparición de las caries y la eliminación de la placa, además contribuyes a que el coronavirus no se disemine por el cuerpo de las personas.

En el estudio publicado en The Journal of Oral Medicine, se detalla que el cepillado de los dientes ayuda a prevenir un posible contagio de Covid-19, ya que los expertos descubrieron que el coronavirus podría pasar de la saliva a los pulmones por medio de la vía sanguínea. Situación que es más probable que ocurra en personas que mantiene problemas de encías.

¿Cómo explican esta protección al tener un correcto cepillado?

Problemas como la placa, el sarro u otras afecciones que ocurren dentro de la boca podrían poner en riesgo tu salud. FOTO: Twitter

El reporte, publicado en The Journal of Oral Medicine explica que “la evidencia muestra que los vasos sanguíneos de los pulmones se ven afectados por la enfermedad del Covid-19, con altas concentraciones del virus en la saliva”, por lo que tanto médicos como odontólogos señalaron que cuando una persona padece de problemas dentales, puede tener abiertas heridas o caries.

En le estudio se asegura que incluso las mismas encías sangrantes propician que los microorganismos proliferen y se muevan dentro del torrente sanguíneo. Ante este contexto los expertos motivan a las personas a llevar un correcto aseo dental y que si se tiene problemas de encías consultar con un especialista.

Problemas como la placa, el sarro u otras afecciones que ocurren dentro de la boca podrían poner en riesgo tu salud, por lo que los expertos en el tema aconsejan a las personas que garanticen su cuidado personal y eviten correr riesgos mediante el cuidado y la atención a estos problemas bucales.

