¿Te consideras una mujer independiente? Estas 6 características lo confirman

Cuando piensas en una mujer fuerte e independiente, ¿te imaginas a alguien con la pose de Wonder Woman?, ¿Te imaginas a alguien que conoces? Quizás alguien con quien trabajes o alguien que haya sido una gran influencia en tu vida. Cuando piensas en una mujer fuerte e independiente, ¿piensas en ti misma?

A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo fuertes que somos, o damos valor a nuestra independencia y lo que podemos hacer por nosotros mismos. Tal vez ni siquiera notes los hábitos de una mujer segura de sí misma que ya tienes.

Hay demasiada atención en frases como 'No quiero ser adulto hoy' o 'Estoy demasiado arruinada' y ni mencionar la horrible frase 'esperando casarme con un hombre rico'. Estamos en pleno 2021, un tiempo perfecto para romper paradigmas y en el que deberíamos compartir más de lo que podemos hacer como mujeres y celebrar nuestra independencia.

Aquí hay algunas señales de que ya eres una mujer independiente, y si éstas no se relacionan contigo, o si quieres ser más independiente y no sabes cómo, entonces esta es una gran lista para comenzar.

1. No te genera ningún miedo pasar tiempo a solas

Hay una diferencia entre que no te guste el tiempo a solas y temer de pasar tiempo sola. A muchos extrovertidos no les gusta mucho el tiempo en soledad y extraen su energía y recargan sus baterías cuando están en una multitud. No hay nada de malo en esto y esto no significa que no seas una mujer fuerte e independiente.

Sin embargo, existe una preocupación si tiene miedo de pasar tiempo sola.

Ser capaz de pasar tiempo a solas con confianza significa que te sientes cómoda contigo misma, que te agradas y que puedes disfrutar de tu propia compañía. Todos estos son signos de una mujer fuerte e independiente que no necesita de los demás para sentirse bien, sino que simplemente disfruta de tener a otras personas a su alrededor.

2. Tienes el control de tus finanzas

Si no sabes la cantidad total de dinero que debes en deudas, o la cantidad de dinero que tienes en tus cuentas, o cuándo deben pagarse sus facturas, entonces debes ordenarlo de manera rápida e inteligente.

Como mujer fuerte e independiente, ¡tienes el control de tu dinero! No estás esperando a que un 'tipo rico' te suba en su convertible y salve el día. No lo necesitas. Sálvate y toma el control de tu dinero

Las finanzas son uno de los aspectos más importantes de la vida en el que las mujeres sienten menos control. Es el modelo "tradicional" de que las mujeres se quedan en casa y crían a los bebés mientras los hombres salen y son el sostén de la familia. Pero los tiempos han cambiado y las mujeres están rompiendo techos de cristal y creando carreras para sí mismas que aman.

3. No necesitas de alguien para sentirte feliz

Tu felicidad es tu propia responsabilidad. Tan pronto como te des cuenta de esto, dejarás de buscar factores externos para guiar tu felicidad, ya sean personas o eventos y te concentrarás en ser feliz.

4. Sabes lo que quieres y no temes conseguirlo

No importa si se trata de una pareja o ese merecido ascenso en el trabajo, o ese título de doctorado que está muy próximo en tus planes. Sabes que nada está fuera de tu alcance.

5. Eres consiente de tu personalidad

No culpas a los demás de tu comportamiento, una mujer fuerte no se hace la víctima y toma la responsabilidad de sus actos, pues sabe que dar lástima o intentar manipular es buscar ser querida y una mujer independiente no lo necesita, porque ella se quiere así misma.

6. Lloras con fuerza y te liberas

Como lo hemos dicho, estos son los tiempos modernos y llorar dejó de ser signo de debilidad. Por el contrario, estás demostrando la capacidad de tus sentimientos y no te avergüenza dejar florecer tus emociones. ¡Eso es genial! No hay nada contra qué luchar al tratarse de tus sentimientos, sólo déjalos fluir.

