¿Discusiones durante la pandemia? Checa estos consejos para superarlas y no tronar

A pesar de que no hay un periodo de cuarentena como tal, las personas deben atender las recomendaciones de las autoridades como no salir de casa a menos que sea necesario a fin de no exponerse a contagiarse del Covid-19. Sin embargo, esto podría generar crisis por la convivencia completa de las parejas.

Es natural que los enamorados tengan diferencias, algo que tienen que arreglar teniendo como base la comunicación para que puedan resolver los conflictos por algún tipo de problema como la rutina, celos, alguna diferencia económica o ciertas manías.

Algunos expertos han detectado que las crisis de pareja se han acentuado con esta epidemia y por ello han formulado algunos consejos para sobrellevar la relación o identificar si son dependientes emocionales.

Identificar si hay dependencia de manera tóxica

Extrañar a una persona que se ama es normal, pero hasta cierto punto, pues si esto deriva en una tristeza intensa, que puede durar semanas podría generar depresión. El caer en este estado podría significar dependencia emocional la cual está relacionada con el miedo a quedarse solo o sola. Cabe destacar que hay personas que toleran cuna relación complicada, denominada en la actualidad como tóxica, con tal de no quedarse solas.

No toda las dependencias son negativas

De acuerdo con los especialistas, la dependencia emocional no es un problema de distancia; sin embargo, no todas las dependencias son negativas. En este caso el ejemplo más claro son los matrimonios que deben llevar un hogar.

No tomar en cuenta la cuarentena com terapia para ser independiente

Por muy duro que suene, las personas deben analizar si creen que dependen de su pareja. En caso de ser así deben de valorar so vale la pena continuar juntos. En muchas parejas la cuarentena evidenció problemas existentes que solían esconderse en alcohol, amigos o actividades.

Acudir con un especialista

Toda relación debe de estar basada en la comunicación, confianza y madurez, pues si existen acciones como controlar las actividades, saber en donde anda, con quién habla, hasta que hora está conectada a internet y quién reaccione a sus actividades en redes sociales, es indicador de que se debe acudir a un especialista.

Con información de Trome

lhp