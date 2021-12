Cáncer: 5 síntomas de esta enfermedad que estás pasando por alto

El cáncer es una de las enfermedades más populares en todo el mundo, que puede ser tratada y mitigada si se detecta a tiempo. Para evitar que los tumores malignos se propaguen por todo el organismo y la salud se vea afectada, es necesario tener en cuenta posibles síntomas que podrías estar pasando por alto.

Uno de los síntomas más comunes es la pérdida de peso cuando no se ha hecho alguna restricción alimentaria ni ejercicio físico para que esto suceda. Otra de las señales claves para detectar el cáncer es la tos frecuente. Si esta molestia no desaparece en tres o cuatro días y se le suma dolor de pecho, probablemente se trate de un tumor en la laringe o en los pulmones, más todavía si la persona no fuma.

En las mujeres, la distensión abdominal es uno de los síntomas más frecuentes que se vinculan con el cáncer. Se conoce que la distensión se puede originar por pesadez, ciclo menstrual o acumulación de gases, pero si la inflamación se mantiene durante más de dos semanas y a eso se le agrega sangrado y pérdida de peso, habrá que tratarse urgente con un doctor.

Por otro lado, el incremento de temperatura corporal es algo a tener en cuenta, por más que sea algo cotidiano en varias patologías. Sin embargo, la fiebre frecuente se puede presentar a través de los glóbulos blancos enfermos, afectando la capacidad del organismo a prevenir las infecciones. En este caso puede existir leucemia, un tipo de cáncer que ataca la sangre y se desarrolla en la médula ósea.

Por último, uno de los síntomas más habituales que atentarán contra la salud de la persona es el dolor articular. Independientemente de que las articulaciones y los músculos presenten dolores después de realizar actividad física, también puede deberse a señales vinculadas al cáncer. Esto se presenta cuando los moretones y fracturas aparecen sin razón alguna, afectando glóbulos rojos y blancos.