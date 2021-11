Bob balayage la tendencia de invierno que imponen Michelle Salas y Danna Paola

La moda de invierno ya se apodera de las estrellas y famosas como Michelle Salas y Danna Paola han dado cátedra de cómo lucir una melena de impacto esta temporada para cerrar el año llenas de estilo y color, además han elegido un corte que aunque se ha creído es para mujeres mayores, ellas lo han reinventado.

Se trata del bob balayage, la tendencia que no sólo aporta color a tu estilo, sino que te quitará años de encima, pues la combinación de un tono base y tonos dorados es ideal para rejuvenecerte y se puede usar sin importar que no tengas gran edad, pues aportará un estilo único a tu look.

Y desde luego que esta tendencia de moda no podía ser inadvertida por estrellas de la moda como son la hija de Luis Miguel y la bella cantante mexicana, quienes se han consolidado a través de sus cuentas de Instagram como fashionistas y grandes íconos de moda para sus seguidores.

Bob balayage, la tendencia ideal para el invierno

Famosas han optado por este estilo. Foto: Instagram

Si lo que estás buscando es un cambio de look ten por seguro que esta opción es perfecta, pues aportará iluminación a tu rostro y el pelo corto es lo más trendy, ya sea en capas, recto o degrafilado, la base oscura con reflejos más claros hacia las puntas dará un efecto muy favorecedor a cualquier rostro.

SIGUE LEYENDO:

Conoce los cuatro mejores suplementos para detener la caída del cabello en seco