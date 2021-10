Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 19 de octubre según tu signo

La carta de este martes 19 de octubre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 19 de octubre es “La Justicia”, la cual es un arcano mayor del tarot Raider Waite y está regida por el número 11.

El significado general de esta carta, simboliza el equilibrio, la justicia, lo equitativo y la honestidad, así que este día es perfecto para aclarar cualquier tema legal que puedas tener pendiente y aunque tomará un tiempo la resolución el resultado siempre será positivo.

Amor

La carta de “La Justicia” marca algo positivo y aunque seguramente traes arrastrando algunos problemas con tu pareja, con la presencia de este arcano mayor nos dice que la verdad siempre saldrá a flote por lo que si hablas con sinceridad y transparencia tu relación de estabilizará y podrán superar los problemas.

Sin embargo, esta misma verdad te hará replantearte hacia dónde quieres ir con tu pareja y si realmente es él o ella quien te tomará de la mano para llegar a tus metas, pues si solo se la pasan peleando, es mejor que seas sincera o sincero y tomes la mejor decisión para ambos.

Trabajo

Esta carta marca que este jueves es un gran día para firmar todo tipo de nuevos acuerdos, pues si estás en búsqueda de socios para tu negocio o harás alguna contratación ten por seguro que éstas traen equilibrio a tu empresa y serán fructíferas.

Y si tu eres quien está en búsqueda de trabajo y hoy tienes alguna entrevista, será tu mejor día, así que no dudes de tus capacidades que ese trabajo ya tiene tu nombre asegurado.

Dinero

Este día pinta muy bien para todos aquellos que gusten de los juegos de azar pues un golpe de suerte estará de tu lado, los números de la suerte son 01 y 11.

Si estás esperando a que te pague ese amigo lo que le prestaste hace meses, hoy además de ser quincena, es un buen día para que te pague esa deuda que tiene contigo.