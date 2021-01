Cómo saber si tu pareja te manipula y 5 consejos para evitarlo

Las relaciones tóxicas le pueden pasar a cualquiera, sin importar tu estrato socioeconómico,tu empleo, lugar de origen u orientación sexual. La verdad es que todos los seres humanos estamos expuestos a pasar por una o varias malas experiencias. Una de ellas es la manipulación, ya que hay parejas a quienes no les importas, porque son perfectos narcicistas y están acostumbrados a tener y acaparar toda la atención posible.

A estas personas se les llama controladores y tienen síntomas muy específicos como: Condicionar el afecto, por ejemplo no diciéndote que te ama muy seguido, salvo cuando haces algo por ellos; que te culpe por todo; que muestre extrema generosidad para que sientas que "le debes algo"; que espíe tus conversaciones; que no te dé tu espacio porque quiere estar contigo 24/7; que te haga dudar de tu capacidad o que te haga sentir que su ex era mejor.

Todos estos comportamientos son claras señales que muestran que tu pareja es controladora. Quizá algunas conductas no están aquí, pero si por alguna razón te hacen sentir insegura, eso ya es un grado de violencia y hay que quitarla de tu vida, pero ¿Cómo?

Cómo afrontar al manipulador-narcisista

La verdad es que además de ir a terapia también existen algunos gestos que te pueden permitir defenderte de esto, pues quien manifiesta estos comportamientos, regularmente tienen muchos vacíos que les place llenar haciéndole la vida de cuadritos a muchas personas. Por eso, te presentamos 7 consejos para hacerle frente a esas parejas manipuladoras.

Aprende a Observar no Absorber: una disociación consciente te evitará entrar a una discusión que ya está perdida. Obten una opinión externa: mantener secretos o privacidad siempre funcionan en beneficio del abusador. Prepárate para un contraataque: los abusadores usan la intimidación y amenazas de peores abusos cuando alguien se resiste o muestra signos de una mejor salud mental. Con anticipación busca información sobre servicios de apoyo y seguridad. Busca ayuda de psicoterapia profesional de alguien que sepa sobre Abuso Narcisista. Los terapeutas sin experiencia pueden dañarte más. Aprende a amarte a ti mism@. No hay nada que una buena autoestima no resista. Encuentra un grupo de apoyo. Algunas sugerencias incluyen Codependientes Anónimos (CoDA) y Al-Anon.

No olvides que la ayuda de un profesional nunca estará de más, pero si puedes sanar algunas cosas, lo mejor es que lo hagas por tu cuenta y verás qué bien te sienta después