Cómo eres en la INTIMIDAD según tu horóscopo

Cada signo zodiacal es distinto por lo que las diferencias entre cada uno se hace muy evidente cuando la situación es muy comprometedora. Las características de cada uno se hacen muy evidentes en distintas situaciones como lo es una relación sentimental o en una relación sexual.

Depende del signo, se tendrá que trabajar la confianza y pasión. Si te da curiosidad saber cómo eres en el sexo según tu horóscopo, aquí te lo decimos.

Los signos más compatibles en el sexo. Foto: Especial.

Aries

Este signo necesita que su pareja le aguante el ritmo, algo que es muy complicado. Algo que no soporta un Aries en el ámbito sexual es el aburrimiento. La monotonía podría ser un factor determinante para terminar la relación. Los signos ideales para Aries en el sexo son Escorpión y Sagitario.

Tauro

Tauro es muy generoso en sus relaciones sexuales, incluso cuando durante el primer encuentro no se busca una relación a largo plazo. Son de ir paso a paso, pero si despiertas su interés Tauro irá por todo. Los signos más compatibles son Cáncer, Sagitario y Leo.

Géminis

Se caracteriza por no querer nada un día, pero al siguiente va por todo. Debes estar preparado para cualquier cosa en cualquier lugar. Es por eso que necesita a alguien que le aguante el ritmo. Su pareja sexual ideal es Leo, Escorpio, Aries y Sagitario.

Cáncer

Tiende a dominarlo todo por lo que necesita repetir las veces que sean necesarias. Una vez que se relaja es capaz de que todo fluya de manera normal. Las parejas ideales son Acuario, Leo, Tauro y Escorpión.

Leo

Insaciables en el sexo. Para ellos, el sexo es un tema elemental. Hace una pareja ideal con Escorpio, Libra o Aries.

Virgo

Necesitan mucha seguridad, no tanto por ellos sino por la persona a quien llevarán a la casa. Virgo no se relaciona con cualquiera. Es muy sincero en las relaciones sexuales y si no se siente seguro te lo hará saber. Sus parejas ideales son Géminis, Acuario y Cáncer.

Libra

Uno de los más intensos en el sexo. Suelen llevarse mejor con los Leo, Géminis y Aries. Si quieres sorprender a un Libra lo que necesitas es darle una noche entera de placer.

Escorpión

Se jugará el todo por el todo, pero sin comprometerse en absoluto. En caso de enamorarse sí irá por todo. Sobre todo con parejas que sean Aries, Géminis y Piscis.

Sagitario

Ofrecen aventuras que no cualquiera en el campo sexual. Sin embargo, huyen mucho a las relaciones estables. Es compatible con Aries, Leo o Acuario.

Capricornio

Para esos signos el sexo es un elemento para romper la rutina y olvidarse de su día a día. Se caracterizan por ser bruscos y egoístas, es por lo mismos que sus parejas puedan soportar esto. Es compatible con Escorpión, Piscis y Tauro.

Acuario

Para ellos, el enamoramiento es muy difícil, lo que realmente disfrutan es el sexo por el sexo sin compromisos. Prefieren estar solos. Se animan con los Libra, Sagitario y Géminis.

Piscis

Los de este signo buscan una estabilidad en su vida. Necesitan una pareja sexual exclusiva; sin embargo, tiene una predilección por los Capricornio y Escorpión.