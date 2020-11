Carolina Herrera: Jamás uses minifalda y escote después de los 30, te harán ver ridícula

El nombre de Carolina Herrera, la reconocida diseñadora de Venezuela, se vio entre las tendencias recientes por algunas declaraciones que hizo y por ser la creadora del traje que llevaba Kamala Harris en su primera aparición publica como vicepresidenta electa de los Estados Unidos.

Entre las polémicas declaraciones de Herrera, dijo que hay ciertas prendas que las mujeres no deberían usar después de los 30, como los pantalones de mezclilla o jeans, pues son para jovencitas. También abrió un acalorado debate con respecto al cabello, pues la diseñadora asegura que el cabello a la altura de los hombros o incluso más largo le queda mal a las mayores de 40.

Pero las declaraciones de la venezolana no pararon ahí, también afirmó que lo peor que le ha pasado a la industria de la moda es la llegada de los "influencers", asegurando que no tienen estilo. "Ellas no tienen estilo de la moda, ellas tienen el estilo del dinero”.

Jamás uses minifalda y escote después de los 30, asegura Herrera

Herrara explicó que cuando llegas a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien y desarrollar tu propio estilo. Añadió que la moda está en un constante cambio y las mujeres debemos cambiar también.

Herrera aconseja invertir en una blusa blanca clásica, ya que se pueden usar de manera informal y como parte de un traje de noche. Foto: Especial

Recomendó que las mujeres después de los 30 ya no usen minifalda, que es una prenda para chicas jóvenes, y aconsejó invertir en una blusa blanca clásica, ya que se pueden usar de manera informal y como parte de un traje de noche.

En cuanto a los bikinis, explicó que ella los dejó cuando tenía entre 40 y 50 años. “Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser de una edad que no es o se verá ridícula", aseguró.

La diseñadora no está peleada con los escotes, de hecho afirma que un poco puede ser correcto, pero mostrar demasiado no es bueno, pues una mujer debería tener algo de misterio.

Para muchos las declaraciones de Herrera resultaron controversiales, pues consideran que una mujer en los 30 aún es joven, sin embargo, no podemos negar que la diseñadora se ha mantenido durante toda su vida con un estilo elegante y sofisticado que muchas quieren tener.