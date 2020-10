Tips para elegir el corte de cabello adecuado para mi hijo: VIDEO

Cómo elegir el corte de cabello perfecto para tus hijos. Cómo evitar ocasionarle un enojo o trauma por perder unos centímetros de cabello. En esta sección de Heraldo Kids recibimos a la experta Marcela Caballero quien nos compartió los mejores tips para elegir el corte de cabello adecuado para tus pequeños.

Aunque parece ser una tarea sencilla, no lo es cuando se trata de perder unos cuantos cabellos, y los niños a veces no tienen poder de decisión cuando de ir al estilista se trata y justo comenzando por ahí, es importante decidir en conjunto el corte de cabello.

Explicarles cuando son más pequeños por qué es importante un corte de cabello y por qué no debería preocuparles perder algunos centímetros. Además cuando los niños piden cortes de princesas también es válido explicar por qué ese peinado o corte no va con su personalidad o porque simplemente no tiene el suficiente largo para lograr dicho look.

Marcela Caballero creó el concepto de Kidish, una estética creada para vivir una experiencia con tus hijos cuando de se trata de acudir al estilista y justo este concepto ayuda a que los niños identifiquen esta tarea como algo divertido, agradable y que deseen repetirlo cuantas veces quieran.

En este video de Heraldo Kids te damos paso a paso cómo tomar esa decisión y demás tips para las mamás.