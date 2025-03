Crista Montes mintió durante su entrevista con Adrián Marcelo, destapan que tiene una adicción

Durante la polémica entrevista entre Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes, una de las revelaciones que más generaron controversia fue aquella en donde Crista Montes dijo haber sido agredida por sus dos hijas en una ocasión mientras se encontraban comiendo cereal, lo que generó cientos de críticas en contra de la intérprete de "Tacara" por el supuesto maltrato a su madre.



Sin embargo, recientemente, el reconocido periodista de espectáculos Javier Ceriani compartió un video a través de su canal de YouTube en donde aseguró que luego de la entrevista, misma que supuestamente se habría realizado cuando Crista Montes se encontraba en estado etílico, la madre de Gala admitió haber mentido e incluso reveló tener una fuerte adicción por las apuestas, razón por la que aceptó la jugosa oferta de Adrián Marcelo para llevar a cabo la colaboración.

Asimismo aseguró que fue la misma Crista Montes quien luego de la entrevista, habría admitido haber mentido sobre el supuesto ataque de Gala Montes en su contra, aclarando que si bien, lo del cereal si sucedió, este solo se calló al piso, sin embargo, la cantante jamás agredió a su madre como esta había dicho en un inicio.

"Dijo ‘yo no tengo la culpa de que en realidad mis hijas no tengan vicios, ni adicciones’. Ahí Crista confesó a Adrián Marcelo que Gala nunca la había golpeado, se lo dijo detrás de cámaras. Dijo que sí discutieron y que si pasó lo del cereal, el cereal se cae al piso pero no golpea a la madre.", explicó.