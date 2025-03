Natalia Jiménez, exintegrante de “MasterChef”, se rapa en su lucha contra el cáncer y su novio hace lo mismo para apoyarla

Natalia Jiménez dejó en shock a sus seguidores al dar a conocer en enero pasado que había sido diagnosticada con cáncer de sangre, desde entonces ha compartido cada detalle de su lucha contra la enfermedad, como el tratamiento por el que comenzó a perder el cabello. Ante esto, la exparticipante de "MasterChef Junior" tomó la decisión de raparse y en un tierno gesto de apoyo su novio hizo lo mismo.

Natalia Jiménez, de 20 años de edad, goza de gran popularidad en redes sociales y posee más de 400 mil seguidores en Instagram, así como casi 2 millones en TikTok. Sin embargo, fue su participación en “MasterChef Junior” de España en 2017 lo que impulsó aún más su fama, motivo por el que el diagnóstico de cáncer generó gran impacto en su comunidad que ahora no duda en mostrarle su total apoyo.

“Me han diagnosticado cáncer, un cáncer de sangre (…) Siento que no me lo merezco, nadie se lo merece, pero tengo 20 años y ya me he pasado más de la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia y, ahora, en el momento en el que mejor estaba, en el que más feliz era, en el que por fin tenía una relación sana, una buena relación con mi familia…”, dijo Jiménez en un video publicado en redes con el que daba a conocer su diagnóstico.