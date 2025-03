Tras traicionar a su hija, Gala Montes, Crista Montes sube una FOTO con Adrián Marcelo: "el perdón existe"

Lo que parecía imposible se hizo realidad. La tarde del miércoles 19 de marzo, Crista Montes, mamá de la actriz, Gala Montes, confirmó que aceptó la entrevista con el creador de contenido, Adrián Marcelo. En sus redes sociales subió varias fotografías de la plática que tuvo con el exparticipante de "La Casa de los Famosos México".

Fue hace unos días cuando Adrián Marcelo confesó sus intenciones de entrevistar a Crista Montes, mamá de Gala Montes, con quien se enfrascó en fuertes discusiones dentro de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", incluso fue señalado de violencia de género contra la actriz.

Resulta que el conductor de "Radar" señaló que estaba dispuesto a pagar una importante suma de dinero a Crista Montes con tal de conocer su versión de las polémicas que ha protagonizado Gala Montes. Al parecer ambos llegaron a un acuerdo y la entrevista se realizó hace unas cuantas horas.

Después de que se filtrara una fotografía de Adrián Marcelo entrevistando a Crista Montes, la mamá de Gala Montes hizo oficial la noticia al subir un par de imágenes en su perfil en Instagram. La exmánager de la actriz le envió varios mensajes al controversial creador de contenido.

Sin guardarse nada Crista Montes dijo que se lleva una gran sorpresa tras su encuentro con Adrián Marcelo. A pesar de las criticas que recibió, la mamá de Gala Montes aseguró que el perdón existe y que el creador de contenido es un maravilloso anfitrión que reconoce sus errores.

"Me llevo una sorpresa, aunque me critiquen todos los envidiosos el perdón existe. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más, me llevo un gran sabor de boca", escribió.