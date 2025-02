Angélica Rivera responde a las presuntas evidencias de su noviazgo con Diego Klein: "Me dan ganas de reír"

Hace un par de días, Angélica Rivera y Diego Klein, se vieron envueltos en un intenso escándalo, luego de que la revista "CARAS" compartiera una publicación sobre su próximo número a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde aseguró que los actores se habían enamorado durante el rodaje de la serie "Con esa misma mirada", y que actualmente estaban sosteniendo un romance.

Ante dichos señalamientos, "La Gaviota" salió a aclarar la situación en sus redes sociales, desmintiendo tal noticia al perjurar que no tenía ninguna relación con su compañero de elenco más allá de una amistad, acusando al medio de haber compartido información falsa.

Pero la cosa no paro ahí, pues "CARAS" insistió nuevamente al recalcar que sus datos eran verídicos, anunciando que revelarían más evidencias en el transcurso del día. Posteriormente publicaron una serie de fotos en donde se puede ver a Angélica Rivera abrazando a Diego Klein, explicando que habían sido tomadas de una sesión que se hicieron con el fotógrafo Miguel Alejandro Mejía Valencia y que eran las pruebas de su relación amorosa.

Al respecto, Angélica Rivera volvió a dar respuesta a la revista, en un comunicado compartido en su Instagram, asegurando que las supuestas pruebas presentadas eran en realidad una photoshoot (sesión de fotos) promocionales para la serie "Con esa misma mirada".

"Me dan ganas de reír porque es más que evidente que son fotos de dos actores haciendo su trabajo. Pero la realidad es que no río porque el tema es muy serio. Sobre todo porque ayer en su comunicado amenazante siguieron utilizando la palabra noviazgo que es mentira", escribió.

Agregó, que el medio se había atrevido a usar el discurso del empoderamiento femenino para causarle daño, alzando la voz al enunciar que ninguna mujer tiene que ser forzada a dar explicaciones sobre su vida amorosa. Finalmente dijo haber visto arrepentimiento de su parte, asegurando que era de humanos equivocarse y que no les guardaba rencor, pidiendo que ya no insistan más con el tema.

"¡Las mujeres no tenemos que dar explicaciones! No tenemos que justificar con quién bailamos, con quién brindamos, con quién andamos o a quién besamos. Percibo algo de arrepentimiento en su texto de la página y es humano equivocarnos. Por lo que de corazón les digo que no hay rencor.", declaró.