Rafael Inclán habla sobre la muerte de la cantante Dulce: “Nunca fuimos amigos”

El fallecimiento de la cantante Dulce a los 69 años de edad conmocionó al mundo del espectáculo. Actores, cantantes y productores lamentaron la muerte de quien fuera una de las grandes figuras de la música, entre ellos Rafael Inclán que reconoció el talento de quien fuera su compañera de escena en la obra "Perfume de Gardenia"; sin embargo, dejó claro que entre ellos nunca existió cercanía y negó que tuvieran una amistad.

Rafael Inclán generó gran controversia por sus declaraciones sobre la muerte de la cantante Dulce, y es que, aunque reconoció su talento e inigualable voz, puntualizó que entre ellos nunca existió una amistad por lo que sólo tenía palabras para describir a la estrella que dejó huella en la industria por canciones como "Tu muñeca" y "Déjame volver contigo", talento del que dio muestra en el su último proyecto, la obra "Perfume de Gardenia".

#RafaelInclán EXPLOTA al ser cuestionado por la muerte de #Dulce y asegura que NO fueron amigos #DePrimeraMano uD83DuDC4C: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/IS7zzkyPuP

“Muy triste porque… Nunca fui su amigo, nunca fuimos amigos. La admiro como artista, como cantante y estuvimos juntos en el teatro. De pronto no lo crees, estuvimos ahí, la oía en mi camerino cantar, pocas voces como la de Dulce, pero nunca tuvimos una cercanía de amistad, pero se siente igual que se vayan los compañeros. Que en paz descanse”, dijo el actor en un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”.

Ante los conflictos que han surgido por la herencia tras la muerte de importantes figuras en el espectáculo, Rafael Inclán fue cuestionado sobre si ha contemplado los comentos necesarios para evitar que esto suceda con sus seres queridos. Una interrogante ante la que el actor se mostró molestó y rechazó la idea de realizar cualquier trámite relacionado con su fallecimiento.

“¡De pend*** me preparo para morirme! (…) No te puedes preparar mentalmente, teniendo mi edad… Legalmente, no sé, ¿también te meten preso ya muerto? Es mi vida privada y ya bye, perdón”, dijo molesto el actor.