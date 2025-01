Revelan el oscuro significado tras el éxito de "La Calle de las Sirenas"

Kabah, el icónico grupo de pop mexicano de los años 90, sigue siendo recordado por su energía y canciones memorables. Entre ellas, 'La Calle de las Sirenas' que marcó un antes y un después en su carrera, llevándolos a la fama en 1996. Sin embargo, René Ortiz, uno de los integrantes originales, reveló recientemente que este éxito estuvo a punto de no ser grabado.

“Casi pasa, como dices, de arrepentirnos”, confesó durante una entrevista. “Fue de que al momento en que se hizo la canción y estábamos ensayando ya con el productor, estábamos ensayando y le dijimos, ‘¿Sabes qué? Esta canción se nos hace como muy infantil, la verdad es que no nos late que esté en el disco, pues esa no, quítala’, estaba en una hoja, la arrugó y a la basura", relató.

El destino, sin embargo, tenía otros planes para La Calle de las Sirenas. Según René, su productor decidió intervenir. “Nos dijo: ‘¿saben qué? Estoy pensando en esta canción que quieren quitar. Pues la hicieron ustedes, o sea, ustedes hicieron la canción, deberían dejarla en el disco porque es algo que ustedes sintieron, fue algo que ustedes pensaron al escribirla’”.

Gracias a estas palabras, el grupo reconsideró su decisión. “Entonces, pues de la basura, otra vez el papelito todo arrugado, se desdobló y resultó ser que entra al disco. Y la disquera dice, ‘pues no nada más se va a llamar Kabah disco, se va a llamar 'La Calle de las Sirenas'. En el disco iba a ser el primer sencillo’”, compartió René a Ventaneando.

Formado en 1992 por seis integrantes originales: María José, Apio Quijano, Federica Quijano, Daniela Magun, Sergio O’Farrill y René Ortiz, el grupo se consolidó rápidamente en la escena musical mexicana. En 1996, con el lanzamiento del disco La Calle de las Sirenas, alcanzaron el estrellato, acumulando millones de seguidores en toda América Latina.

¿Qué fue de los integrantes de Kabah?

A lo largo de los años, Kabah vivió cambios en su alineación, y cada uno de sus miembros tomó caminos distintos tras su separación en 2005, pero luego de su último reencuentro, los integrantes que ahora tienen entre 45 y 50 años, compaginan su trabajo en la agrupación con otros proyectos.

René Ortiz (48 años): Participa activamente con otros proyectos musicales.



Federica Quijano (50 años): Está enfocada en la política, proyectos altruistas y en su labor como madre.



Apio Quijano (48 años): Es influencer y empresario.



Daniela Magun (49 años): Es conductora de televisión.



María José (48 años): Ha sido la única integrante que no regresó a la agrupación y disfruta de su exitosa carrera como solista.



Sergio O’Farrill (47 años): Se mantiene dedicado a la composición y producción musical.

¿Qué fue de los integrantes de Kabah? Foto: Cuartoscuro



La historia de Kabah está llena de anécdotas curiosas. René recordó que no solo 'La Calle de las Sirenas' tuvo un destino inesperado. “¿Te acuerdas? También había una que iba a ser para Paulina Rubio y después nos las quedamos nosotros. Hubo canciones que no grabamos, que luego grabó Belinda, que también fueron éxitos”.



Y aunque se arrepienten de haber dejado ir algunas canciones, el grupo siempre tuvo un ojo especial para seleccionar temas que marcaron una época, incluso cuando no eran parte de su repertorio.



Hoy, más de tres décadas después de su formación, Kabah sigue siendo un ícono del pop mexicano, y sus canciones están más vivas que nunca.

