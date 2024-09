Ana Brenda Contreras anuncia la dolorosa pérdida de su bebé: “Un angelito más en el cielo”

A través de redes sociales, Ana Brenda Contreras publicó un emotivo video con el que comparte la noticia sobre la dolorosa pérdida de su bebé. La actriz también lanzó un importante mensaje y reflexionó sobre las preguntas que ha recibido sobre convertirse en madre. Las muestras de apoyo no se hicieron esperar de fanáticos y celebridades que le dedicaron comentarios llenos de amor ante la difícil situación.

Hace tan sólo unas semanas la actriz expresó el deseo que tiene de convertirse en madre y que está en sus planes desde que llegó al altar en enero pasado con el empresario Zacarías Melhem. La también modelo indicó en aquel momento que se trataba de un tema “sensible” para ella, algo que retomó en su reciente publicación.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió un sensible mensaje sobre la pérdida de su bebé y se sinceró respecto a lo difícil que han sido los cuestionamientos sobre el tema ante los medios de comunicación. Además, expresó su apoyo con aquellas mujeres que han pasado por lo mismo que ella y que desean convertirse en madres.

Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado, tu experiencia y dolor son válidos (…) Yo lo quiero contar porque pasó, fue real y porque me sentí sola aunque se que no lo estoy. Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico.