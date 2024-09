Adrián Marcelo reaparece tras su escandalosa salida de "La Casa de los Famosos México"

Adrián Marcelo se convirtió en el habitante más polémico de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, a pocas semanas de que culmine el reality show el comediante y creador de contenido para internet decidió abandonar el juego y salir en medio de las críticas y señalamientos por su comportamiento.

Fue durante la madrugada del miércoles 4 de septiembre, cuando Adrián Marcelo decidió a abandonar La Casa de los Famosos, después de estar por algunas horas dialogando con la producción y llevando a cabo el protocolo para que abandonara el encierro, la celebridad viajó en avión privado hasta Monterrey, Nuevo León, en donde su familia y esposa Karina Puente ya lo estaba esperando.

Aunque las redes sociales de Adrián Marcelo se han mantenido activas y compartiendo todo el apoyo que le brindan sus amigos y familiares, el ex habitante de La Casa de los Famosos no se había presentado públicamente y tampoco había emitido sus primeras declaraciones después de abandonar el programa.

Pero recientemente se filtró el mensaje que Adrián Marcelo brindó a todos sus seguidores en la aplicación de Telegram, en donde aprovechó para agradecer el apoyo que le otorgaron durante las semanas que estuvo dentro de La Casa de los Famosos México.

“Saludos a todos, estoy bien agradecido de todo corazón por todo lo que hicieron por mí, ya vieron que no tengo uñas, pero se dieron cuenta que me las muerdo a cada segundo, gracias por todo en serio, no lo puedo creer todavía estoy actualizándome”, es parte de lo que dice Adrián Marcelo en el mensaje.