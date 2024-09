Paul Stanley calla a Adrián Marcelo, reconoce amistad entre Arath de la Torre y Mario Bezares

Celebridades e influencers se han pronunciado contra Adrián Marcelo por los constantes ataques a los integrantes del team Mar, como ocurrió con Mario Bezares el pasado domingo donde cuestionó la amistad que tiene con Arath de la Torre asegurando que terminaría al salir por la lealtad que éste tiene con Paul Stanley. Al respecto, el conductor de “Hoy” reconoció la unión que han formado los presentadores y dejo claro que eso no cambiaría.

Paul Stanley reconoce amistad entre Arath de la Torre y Mario Bezares

En un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube, Paul Stanley condenó los ataques y amenazas de Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México”. “Me parece que uno no puede dejar pasar ese tipo de cosas, ese tipo de abusos y que la neta sí está cul***, no está padre, no es un contenido chido. Entiendo que se necesita el malo de la película, pero hay un límite”.

Sigue leyendo:

Gomita llega al Programa Hoy y fue humillada al recordar que no es Licenciada: "estudiaste 6 meses en la San Marino"

Shanik revela que ha recibido amenazas afuera de su casa y culpa a Adrián Marcelo: "decían venimos de parte de Arath"

Paul Stanley reconoce amistad entre Arath de la Torre y Mario Bezares. Foto: IG @mbezares



El conductor también habló sobre los comentarios del influencer regiomontano contra Mario Bezares y dejó claro que no intervendrá ante la amistad que ha formado con Arath de la Torre, pues esto no cambia la cercanía que tienen entre ellos desde hace varios años.

“Se me hace algo muy bajo porque Arath es un adulto y puede llevarse con quien quiera, no por llevarse con Mario va a dejar de ser mi amigo, pues no estamos en la primaria. Al contrario, si puede sumar más en su vida es lo mejor y también para Mario, yo no tengo nada, que le vaya chido, que Dios lo bendiga y están haciendo las cosas bien, hay que reconocérselo. Están en unas semanas muy difíciles, reconocerles el equipo que han hecho”, dijo Stanley.

Paul Stanley se compromete a estar en “Hoy” con la visita de Mario Bezares

Adrián Marcelo también usó en su posicionamiento la ausencia de Paul Stanely en el matutino para arremeter contra Mario Bezares, pues el conductor decidió no presentarse durante la vista del presentador. Y es que existe un distanciamiento entre ellos luego de que Bezares fuera relacionado con el asesinato de Paco Stanley hace más de 25 años, algo sobre lo que fue exonerado.

Ante esto, Paul Stanley respondió a través de su cuenta de X y se comprometió a estar en “Hoy” para recibir a cada uno de los eliminados, incluyendo a Mario Bezares. Además, durante una reciente sección en el matutino presentó lo ocurrido en la fiesta cuando “Mayito” -como es conocido por los fans- bailó “Gangnam Style” de PSY.