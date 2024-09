Maggie Smith y su dura lucha contra el cáncer mientras grababa "Harry Potter y el misterio del príncipe"

El mundo mágico amaneció con un triste noticia, pues se confirmó que la querida Maggie Smith había perdido la vida, uniéndose a Alan Rickman, Michael Gambon, Robbie Coltrane, quienes interpretaron a Severus Snape, Hagrid y Albus Dumbledore, como las más recientes pérdidas de la saga.

La pérdida de Maggie Smith duele y cala en lo más adentrarte de los fanáticos de Harry Potter, interpreta a Minerva McGonagall, uno de los personajes más queridos y respetados del lore de Harry Potter, siendo un rostro familiar para todos los fans incluso cuando no estaba de túnica y sombrero mágico.

Dejándonos escenas increíbles y memorables en toda la saga de Harry Potter, pues además de ser la amable, pero fuerte, Minerva McGonagall era una actriz increíble que no solo fue la mejor de su generación, sino que ahora el mundo mágico nunca olvidará su grandeza.

Y es que aunque muchos fans no se lo imaginan, la actriz era tan devota a Harry Potter y su personaje que decidió grabar una de las películas más importantes de la saga a pesar de luchar con una de las enfermedades más difíciles.

Luego de que falleciera a sus 89 años de edad, la actriz de teatro y cine con un premio Oscar en la espalda, demostró que la vocación como actriz era algo más, pues en 2008 junto al estreno de “Harry Potter y el Misterio del Príncipe” la querida Maggie vivía uno de los momentos más difíciles de su vida.

Era el año 2008 cuando Maggie Smith recibió una de las noticias más difíciles de su vida, pues descubrió un bulto en su pecho, a pesar de que al principio no le presto demasiada atención, la verdad es que ya había pasado por eso, años antes y resultó ser benigno por lo que esperaba que fuera la misma situación.

Sin embargo, a sus 74 años de edad, resulto que ahora de verdad tenía cáncer de mama, una noticia que fue devastadora para ella, confirmando que la “dejó sin aliento” para una entrevista en 2009 de “The Daily Telegraph”, pues tuvo que pasar por quimioterapia causándole efectos secundarios que le complicaron su calidad de vida.

Algo que no la detuvo de continuar su participación la sexta película y las dos más por venir, or lo que dio todo de sí misma para superar ese momento tan complicado en su vida, por lo que decidió llevar su recuperación en privado y sin la opinión pública, agregando que fue una de las cosas más aterradoras que ha vivido.

“Me sentía muy incierta. No sabía lo que me deparaba el futuro, si es que había algún futuro. No creo que haya mucho, por mi edad simplemente no hay” decía Maggie en ese entonces.