Juan Solo se inspiró en Bruno Mars para darle un regalo a sus fanáticos en su próximo concierto

Hablar de compositores mexicanos talentosos es sin duda mencionar a Juan Alberto Solís Cosío, mejor conocido solamente como Juan Solo a quien hemos escuchado desde hace más de una década con temas como “Querido Corazón”, “Extranjera”, “Amnesia”, entre muchas otras más, en esta ocasión el originario de Puebla estuvo de visita en las instalaciones de El Heraldo de México para dar detalles de sus nuevos proyectos.

Además de la promoción del tema “Villano”, y el cortometraje de "Malquerido", el compositor mexicano, nos platicó sobre su próximo concierto en la Ciudad de México en donde tiene preparada una gran sorpresa a sus fanáticos, pues, en la plática exclusiva que tuvimos con él reveló que gracias a Bruno Mars es que se decidió a soltar su guitarra y consentir a sus seguidores de una forma completamente diferente.

Luego de disfrutar a Juan Solo, con su eterna compañera “su guitarra”, por primera vez este próximo 9 de noviembre en el Auditorio BlackBerry en la CDMX, sus fanáticos serán testigos de ver cómo deja a un lado su instrumento para sorprender a sus seguidores.

Foto: IG @soyjuansolo

Y es que, Juan revela para El Heraldo de México, que además del romanticismo, en su show de la capital tiene como invitado especial al baile y coreografías que harán de su espectáculo algo inolvidable, de acuerdo con el poblano, pese a que ya había tenido la intención de meter baile en sus conciertos, no fue hasta que asistió al concierto de Bruno Mars que decidió hacerlo.

“Estuve muy tentado en otras ocasiones, pero esta vez fui a un concierto de Bruno Mars hace poquito y me voló la cabeza, sobre todo por qué no son coreografías complejas, no vayas a pensar que es un show donde imito a Michael Jackson es más bien hacerlo a mi estilo y provocar que todos los que estamos en el escenario se haga una magia especial que solamente suceda en el escenario y si yo nunca me quito la guitarra nunca lo voy a experimentar”, dijo Juan Solo