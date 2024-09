Tras su emotivo encuentro con Paul, Mario Bezares asegura que es igualito a Paco Stanley: VIDEO

La noche de este miércoles 25 de septiembre, no solo se vivió un gran momento en La Casa de los Famosos México al conocer que Brigitte Bozzo ganó el quinto lugar de la competencia, pues momentos antes de que Galilea Montijo revelara el nombre del habitante que abandonaba el reality show, se vivió uno de los instantes más esperados por 25 años en la televisión mexicana: el reencuentro entre Paul Stanley y Mario Bezares.

Y es que, el conductor de Hoy ingresó a “La Casa de los Famosos México” para sorprender a los finalistas durante la dinámica “congelados”, ahí tuvo la oportunidad de ver frente a frente a Mario Bezares quien fue el mejor amigo de su padre, Paco Stanley, pero quién también junto con Paola Durante fue señalado de haber orquestado el atentado en donde perdió la vida el también locutor, sin embargo, tras años de investigación, autoridades de nuestro país los declararon inocentes. Debido a esto es que este encuentro fue muy importante no solo para los involucrados sino para todos los que han seguido de cerca este caso.

Luego de que Paul Stanley entre lágrimas dedicó unas palabras y le hizo saber a Mario que desde este momento daba vuelta a la página, pues, estaba en paz con él y con todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 25 años, Bezares no pudo contener el llanto luego de que “La Jefa” los descongeló, el resto del equipo mar lo abrazó fuertemente.

“Qué gusto verlo, no, no, no, ¿por qué no me dejaron decirle algo?, lo quiero y lo sabe que nunca he tenido nada en contra de él ni nada…”, dijo Mario