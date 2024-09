Natalia Lafourcade es embajadora de la Música por la Paz

Al cierre de la 19 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, en Monterrey, la cantante mexicana Natalia Lafourcade se convirtió en la primera Embajadora de la Música por la Paz, por lo que buscan sensibilizar y promover el diálogo para lograr la paz, los derechos humanos y convivencia civil a través de la música.

En su discurso la cantante veracruzana se comprometió por la paz, ya que aseguró que la música es un lenguaje universal que no tiene fronteras, ni límites, por ello la educación artística debe de volver a los programas educativos de México, como era antes, donde a nivel primaria y secundaria se impartía música y otras ramas artísticas.

“Debería volver a impartirse educación artística en las escuelas, no por ello se buscará que sean cantantes o actores los estudiantes, pero el arte cambia a la forma de ver de las personas, lo he visto cuando voy a un colegio donde hay clases artísticas, yo soy hija de artistas, mis padres me inculcaron desde niña lo que hoy disfruto y si se enseña desde la escuela, los futuros jóvenes no se involucrarán en actos delictivos”, comentó la también compositora.

"La música refleja nuestra diversidad cultural, promueve el respeto y la visibilidad. Nos conecta con la esperanza, la inspiración y nuestra espiritualidad. La paz es nuestro derecho sagrado. Somos uno y existe un vínculo inevitable entre toda la humanidad, un hilo que nos conecta y fomenta la hermandad, incluso cuando nos resulta difícil comprender y aceptar esta realidad", aseguró.

Lafourcade compartió que una de sus esencias es el Rock, pero que ha tenido un crecimiento y por eso hoy tiene un estilo propio, aunque no sabe si regresará a interpretar el género como lo hizo al inicio de su carrera.

Respecto a las confrontaciones entre políticos en el país, Lafourcade señaló que toda persona que tiene poder debe utilizarlo para mejorar la seguridad, movilidad y todo lo que esté a su alcance.

Al término de su participación en la 19 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en Monterrey, tomó su guitarra e interpretó varias canciones para el beneplácito de los asistentes.

Y agregó, “hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población”.

“Hay una serie de factores que están provocando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad, no puede salir de su casa, es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo”.

La Cumbre por la Paz se celebró del 18 al 21 de septiembre reuniendo a los galardonados: Shirini Ebadi (2003); Tawwakol Karman (2011); Rigoberta Menchú; Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica y Lech Walesa, exmandatario de Polonia.

Natalia ha estado involucrada en causas filantrópicas, como su álbum Un canto por México, sus ganancias ayudaron a reconstruir uno de los tesoros culturales de México: el centro comunitario de Veracruz, Centro de Documentación Del Son Jarocho, dañado por el terremoto en 2017.

A DETALLE

1998 inició su carrera en Twist.

2002 salió su primer disco.

9 álbumes de estudio tiene.

2016 ganó su primer Grammy.

17 Grammy Latinos tiene.

MAAZ