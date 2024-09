Cómo llevan los bolsos las personas inteligentes, según test de personalidad

En la era de las redes sociales, los test de personalidad se han convertido en tendencia, atrayendo la atención de personas deseosas de entretenimiento y autoconocimiento. Es importante resaltar que estos ejercicios carecen de evidencia científica, pero estas publicaciones se vuelven virales con rapidez y gozan de un éxito inesperado. Más allá de proporcionar un momento de distracción, estos retos permiten desvelar aspectos desconocidos de quienes los realizan.

En ese sentido, este nuevo test de personalidad desafía a observar la imagen y elegir uno de los 4 muñequitos que aparecen en la imagen. El que elijas permitirá saber qué manera de llevar el bolso es más acorde a las personas inteligentes. Vale señalar que cada persona puede tomarse su tiempo para realizar la elección que lo identifique.

Dependiendo cuál persona elijas es el modo en el que llevan los el bolso las personas cultas. Fuente: El Heraldo de México

¿Qué revela cada muñequito con bolso sobre la inteligencia?

1. Mochila a la espalda

Es una de las opciones más seguras, ya que al portar nuestras pertenencias colgadas de dos asas en vez de una, evitamos posibles robos por tirones. Es una forma de llevarla típica en personas confiadas e inocentes, que no sospechan nada malo nunca. Los docentes y universitarios que asisten a clase no portan esta clase de mochilas casi nunca porque, precisamente, llevan pertenencias valiosas y no lo quieren perder.

2. Bolso de mano

Es la opción menos ergonómica y útil de todas. Para una fiesta de etiqueta puede estar genial, pero no para una mochila cargada de libros ni una bolsa llena de hortalizas. Desde luego, es propia de personas con muy poca capacidad de resolución de problemas. Hay a quien, teniéndolo todo a su alcance, prefieren complicarse la vida, no se sabe si por gusto o por desconocimiento.

3. Bolsa recta

Es más cómoda que la opción anterior, pero sigue sin ser óptima. El peso cae directamente sobre el hombre, además de que si un ladrón trata de robarnos, lo tendrá muy fácil dando un simple tirón. Es una postura que se ve mucho en caracteres alegres y confiados, para los que con un poco de consideración es suficiente.

4. Bolsa cruzada

Esta es la forma más cómoda y útil de llevar un bolso o cartera. El peso está mejor distribuido, los objetos quedan a rango de nuestra visión y es una gran manera de evitar tirones. Es propio de personalidades precavidas, inteligentes y previsoras. No solo es mejor para la salud de la espalda, también para la seguridad personal.

SIGUE LEYENDO:

Elige una letra y te diré una cómo es tu personalidad

Qué te depara el futuro, según el test visual del Sol