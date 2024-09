Ricardo Peralta es humillado en ¡Cuéntamelo ya!, le dieron con todo y el solo pidió disculpas: VIDEO

Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, vivió una tarde de intensa confrontación en el programa “¡Cuéntamelo ya!”. El comediante y creador de contenido se presentó en la emisión para hablar sobre su experiencia en el reality, pero lo que prometía ser una entrevista de rutina rápidamente se convirtió en un repaso exhaustivo de sus controversias durante su participación en el programa.

La aparición de Peralta en el programa ¡Cuéntamelo ya!, no pasó desapercibida. En lugar de un diálogo ameno, el influencer se vio sometido a un análisis crítico de sus actuaciones, particularmente aquellas que generaron gran revuelo en redes sociales. Desde sus explosivas críticas a otros participantes hasta los detalles menos favorecedores de su comportamiento en la casa, como algunas imágenes en las que se le ve al creador de contenido comerse los mocos.

Ricardo Peralta queda exhibido

En primer lugar, el influecer fue confrontado con una recopilación de sus momentos más polémicos, incluyendo su hábito poco higiénico de comerse los mocos, que se convirtió en un tema recurrente de burla en redes sociales. Peralta, visiblemente incómodo, trató de restarle importancia al asunto: “Sabía que tenía este hábito. No es como que me coma los mocos, es que me da más asco explicarles, México”. A pesar de su intento de minimizar la situación, Peralta se mostró incómodo.

Además, la conversación abordó su controversial manejo de la situación de lo sucedido con el colchón de Sian Chiong, un incidente que desató una oleada de críticas. Ricardo comentó sobre el episodio: “Cuando estás viviéndolo es otra cosa. Algo en mí ardió, tampoco fue como que yo (gritara), todo se descontroló y despuésito de eso dije: ‘Una disculpa, porque mañana voy a decir qué oso’”. Esta declaración buscó suavizar el impacto de sus acciones, pero la imagen de su comportamiento sigue fresca en la mente del público.

El programa también tocó el tema del bullying hacia Briggitte Bozzo, un aspecto que Peralta reconoció como un error grave. Expresó su arrepentimiento de manera sincera: “Es una deuda que tengo aquí en mi corazón... Me tomó tiempo, porque de pronto el juego y yo no soy la más hábil de la mente, pero para mí es importante saber ciertas cosas y quiero saber que tu corazón está bien porque sí la cajeteé”.

Ricardo pide disculpas a México

No obstante, el momento más significativo de la entrevista fue cuando Peralta ofreció disculpas a Televisa y al público en general. Tras ser cuestionado sobre su actitud en el show, el influencer se dirigió a la televisora y a sus seguidores: “Una disculpa a la televisora, del mensaje anterior, donde decía que no le debo nada a nadie. Sí, le debo la invitación. La verdad es que aprovecho este espacio para decirle a Televisa: ‘Gracias por invitarme, a las personas que confiaron en mí’”. Esta disculpa reflejó un intento por reparar el daño a su imagen y a las relaciones laborales.

Finalmente, la aparición de Ricardo Peralta en ¡Cuéntamelo ya!, dejó claro que su paso por La Casa de los Famosos México estuvo lleno de controversias que ahora enfrenta públicamente. A través de disculpas y explicaciones, el comediante busca redimir su reputación y dar una imagen más madura tras su paso por el reality show. La respuesta del público y los medios a sus disculpas será clave para determinar si podrá recuperar la confianza y la simpatía que perdió durante su tiempo en el programa.