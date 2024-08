Influencer enfurece ante críticas por su amistad con Ricardo Peralta: "En las buenas y en las malas"

Aunque Ricardo Peralta se ha convertido en uno de los participantes más odiados en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” por su actitud con otros habitantes -como Briggitte Bozzo- sus amigos le han mostrado apoyo incondicional en el exterior. Tal y como lo hizo el influencer Paco del Mazo, quien reconoció la mala estrategia de “Torpecillo” y, pese a ello, no está dispuesto a reconsiderar su amistad, pues aseguró que eso implica estar en “las buenas y las malas”.

Influencer enfurece ante críticas por su amistad con Ricardo Peralta

A través de su cuenta de TikTok, Paco del Mazo ha externado constantemente su opinión sobre “La Casa de los Famosos México” y aunque se mantuvo alejado de la polémica generada por su amigo Ricardo Peralta, en su último video no dudó en responder a las críticas que ha recibido por su amistad con el influencer puntualizando en que aún con los comentarios negativos no está dispuesto a darle la espalda.

Sigue leyendo:

Por qué nominaron a todos los participantes en La Casa de los Famosos México 2

“Le gusta llamar la atención”: Maryfer Centeno analiza los gestos de Ricardo Peralta

Paco del Mazo responde a las críticas por su amistad con Ricardo Peralta. Foto: IG @pacodelmazo

“Somos amigas, es mi amiga y está ahí adentro y la tengo que apoyar en las buenas y en las malas y para todos los que me han estado comentado ‘deberías replantear tus amistades’… ¡Replantea tú las tuyas, pende**, qué te importa con quién se lleva un desconocido, o sea, a mí me enseñaron que las amistades en las buenas y en las malas. Sí, mi amiga la está caga***, sí mi amiga es una pende**, pero le voy a dar uno de mis votos”, dijo molesto el youtuber al revelar que dará uno de sus votos a Peralta y el resto al team Mar.

Del Mazo admitió que la estrategia de Peralta no ha sido la adecuada y que podría ser uno de los que abandone el programa el próximo domingo: “No está jugando tan bien mi niña, la verdad, no se está ganando el cariño del público, al contrario. Ricardo ya se quitó la máscara, le podrán decir muchos insultos, pero hipócrita ya no le podrán decir a mi niña. El objetivo es apoyar a Ricardo Peralta y mi obstáculo es… Ricardo Peralta”.

Paco del Mazo se lanza contra Adrián Marcelo

El creador de contenido se sumó a las celebridades que han exigido la salida de Adrián Marcelo del programa, pues el influencer ha sido señalado de promover misoginia, machismo y clasismo. Aunque recalcó que siempre apoyará a Ricardo Peralta, Paco del Mazo admitió que Karime Pindter es una de sus participantes favoritas y destacó sus cualidades de líder en el team Mar.

“Todo es por invitar a este personaje nefasto. Poniéndosele al tú por tú a las mujeres, otra vez atacando a Briggitte, están obsesionados con la pobre Briggitte; burlándose de la salud mental de Gala, burlándose de que le falta mamá. O sea, que asquerosa persona, de verdad, la gente que lo apoya está pend*** y más si eres mujer porque es un misógino (…) La verdad ya me estoy cuestionando si voy a seguir viendo este programa porque ¡ya!”, recalcó.