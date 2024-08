Foo Fighters denuncia Donald Trump por usar la canción “My Hero” en su campaña

Donald Trump tomó un tema para su campaña sin permiso de Foo Fighters IG/realdonaldtrump, IG/foofighters, AndiKTaylor13

Foo Fighters, la famosa banda de rock alternativo recibió un puntual aviso por parte de uno de sus seguidores en Twitter (X), en donde les compartían que el candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump utiliza una de sus memorables canciones en sus campañas y lo peor de todo es que lo hace sin su consentimiento.

El expresidente de los Estados Unidos junto a su equipo decidió utilizar la canción de Foo Fighters titulada ''My Hero'', un clásico del rock en inglés que fue estrenada en el año 1997 y que forma parte de su segundo álbum “The Colour And The Shape”, pero la información ya llegó hasta los artistas y desaprueban ese comportamiento.

Sigue leyendo:

Trump manda mensaje en convención conservadora de Eduardo Verástegui: quiere ser amigo de México

¿Qué dijo Foo Fighters a Donald Trump por usar su canción?

Según medios internacionales y usuarios en redes sociales fue a través de un mitin que el equipo de Donald Trump llevó a cabo en Arizona la manera en la que se presentó la canción “My Hero” de Foo Fighters, pero las estrellas del rock puntualizaron en que ellos no estaban enterados de lo que sucede con su música y con la campaña del mandatario político.

Algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales en donde aparece la campaña del político y la canción de Foo Fighters, mencionan que seguramente la banda de rock en ese momento no tiene ni idea de que sus canciones aparecen en el encuentro de Donald Trump, por lo que decidieron hacérselo saber a los artistas, quienes hicieron evidente su molestia en Twitter (X).

Foo Fighters ya respondió sobre el tema que usa Donald Trump. IG/foofighters, AndiKTaylor13

¿Qué artista se han negado a participar con Donald Trump?

La banda Foo Fighters no son los únicos que han pasado por algo parecido respecto a su música y a las campañas del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ya que otras estrellas de la talla de Taylor Swift, Beyonce, Adele, Guns N Roses, Aerosmith, Elton John, Celine Dion, The Rolling Stones, Linkin Park y Green Day por mencionar algunos se ha negado rotundamente a formar parte de la campaña-.

Además, Trump se ha ganado el desprecio de algunos de los artistas y cantantes o bandas de Estados Unidos debido a que ellos no están a favor de la manera de gobernar de Donald, por lo mismo tampoco están dispuestos a apoyarlos en lo que se refiere a su propaganda.