Carín León anuncia concierto en CDMX con su tour "Boca chueca": ¿en dónde y cuándo?

Carín León, una de las figuras más destacadas del regional mexicano, ha confirmado su esperado regreso a la Ciudad de México. Tras un largo período de espera, el cantante ofrecerá un concierto monumental en el nuevo Estadio GNP Seguros, conocido anteriormente como Foro Sol. Esta será una de las presentaciones más importantes en la carrera del artista, al reunir a más de 65 mil fanáticos en un solo lugar. La noticia ha generado gran emoción entre sus seguidores, quienes ansían vivir una noche llena de música y emoción.

El anuncio, hecho a través de un video en las redes sociales de Carín León, destaca la emoción del artista por la nueva fecha en su gira "Boca Chueca Tour". En el video, León expresa su entusiasmo por reencontrarse con el público capitalino y promete una velada inolvidable. Este mensaje ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, que ya están preparando sus agendas para el evento.

Foto: Ig @carinleonoficial

¿Cuándo y en dónde se presentará Carín León en CDMX?

El concierto de Carín León en la Ciudad de México está programado para el próximo sábado 7 de diciembre. La elección del Estadio GNP Seguros como el escenario de este espectáculo subraya la magnitud del evento. Con una capacidad para más de 65 mil personas, el recinto promete ser el escenario perfecto para una noche llena de música y energía. Este concierto marca un hito en la carrera de León, quien se prepara para ofrecer una de las presentaciones más grandes de su trayectoria.

“CDMX, estoy bien contento porque nos volveremos a ver y ahora llevándoles todo lo mejor de nuestro gira #BOCACHUECATOUR. Los quiero un chingo”, declaró el cantante en su cuenta de Instagram.

Foto: Ig @carinleonoficial

¿Cuándo comienza la venta de boletos para ver a Carín León en CDMX?

Para todos aquellos interesados en adquirir boletos para disfrutar el tan esperado show de Carín León en el Estadio GNP Seguros el próximo 7 de diciembre ya hay fechas tanto para la preventa como para la venta general de los tickets para el show del sonorense.

La organización del concierto está a cargo de Ocesa y Ticketmaster, quienes han anunciado el cronograma para la preventa de boletos. La preventa se llevará a cabo en varias fases, comenzando con la Venta Beyond el martes 27 de agosto a las 9:00 AM. La Pre-Preventa Priority será el miércoles 28 de agosto a las 9:00 AM, seguida por la Preventa Citibanamex el jueves 29 de agosto a las 2:00 PM. Finalmente, la venta general comenzará el viernes 30 de agosto a las 2:00 PM. Aunque aún no se han publicado los precios de los boletos, se espera que la demanda sea alta, dada la popularidad de Carín León.

Aún no se revelan los precios formales de los boletos para Carín León.

Foto: IG @OCESA

Carín León lanza colaboración con Carlos Vives

Fiel a su espíritu vanguardista y explorador, Carín León se adentra en la tropicalidad caribeña con “La Chancleta” junto al astro colombiano Carlos Vives y el rapero dominicano Chimbala. “La Chancleta” está disponible en todas las plataformas digitales. Carín logra una vez más sorprender con su versatilidad musical en esta poderosa colaboración, marcada por ritmos tropicales y sabores de la costa de Colombia, representada por Carlos Vives, y el dembow dominicano de Chimbala, resultando así en una unión latina de ensueño.

“La Chancleta” se une a una serie de exitosos lanzamientos de Carín en este 2024, entre ellos, su disco “Boca Chueca, Vol. 1”, considerado como uno de los mejores álbumes del año en prestigiosas publicaciones como Billboard, Billboard Latino, Rolling Stone y Rolling Stone en Español. Además, el mexicano se encuentra en medio de su gira “Boca Chueca Tour 2024”, con la que recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos. La gira comenzó el 22 de julio en Paso Robles, California, y concluye el 20 de octubre en Sunrise, Florida.