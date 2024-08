Cristiano Ronaldo abre canal de YouTube y va por 10 millones de suscriptores ¡Así festejó el botón dorado con sus hijos!

El fenómeno mediático que significa Cristiano Ronaldo es innegable, tanto que este miércoles 21 de agosto ha escrito una nueva página en el mundo del marketing deportivo. Con 39 años de edad y en la parte final de su carrera, Cristiano Ronaldo abrió su canal oficial de YouTube bajo el nombre UR Cristiano @cristiano.

Cristiano domina todo lo que toca. Actualmente, acumula 636 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram @cristiano, contrastando por los 577 personas a las que él sigue. Como un fenómeno de masas, "Cris" se decidió por dar esta sorpresa a sus millones de seguidores en todo el mundo, de la mano de su inseparable pareja Georgina Rodríguez.

Fue así como Cristiano Ronaldo abrió su canal y subió su primer video con ayuda de su equipo de trabajo. Sin mayor estrategia de marketing que la de ser el deportista más mediático de la historia reciente desde que existen las redes sociales, "El Bicho" ya está en la máxima plataforma de streaming y promete compartir su vida entera ahí.

Georgina y Cristiano protagonizaron este arranque en YouTube. Foto: Especial

Cristiano se sube a YouTube y ya va por 10 millones de suscriptores

Hasta el momento de este texto, Cristiano Ronaldo acumula casi 10 millones de suscriptores en YouTube y sigue subiendo como la espuma. Cabe señalar que su primer video en la plataforma fue publicado hace 10 horas, por lo que está a ritmo de 1 millón por hora.

Por si esto fuera poco, el primer video que colocó CR7 ya acumula 4.4 millones de vistas. Con una duración de 1:03 minutos, Cristiano se presenta brevemente y juega en una cuenta regresiva a anunciar a todo el mundo que ha llegado a YouTube, esto mientras posa y acaricia su propia estatua de cera.

Más adelante subió videos a lado de su hijo, Cristiano Jr., en un reto de tiros libres. Más atractivo resultó el video que subió a lado de su pareja, Georgina Rodríguez, donde hablan de qué tratará el canal del portugués y revela en 3 minutos y 24 segundos que este era un sueño de ambos para comunicarse mejor con su público, todo de manera orgánica y profesional.

"Yo cuento con tu apoyo, porque es un proyecto con una magnitud bastante grande y tú como tienes una gran fuerza, no sólo de los hombres, más de las mujeres, para mí es un orgullo bastante grande compartir este momento en el set contigo, de divertirnos y pasarnos un buen rato y demostrar a nuestros fans que tenemos una relación sana", dijo Cristiano Ronaldo.

En tanto, Georgina Rodríguez añadió:

"Somos personas de carne y hueso que sentimos y padecemos todo, mostrar cosas a la gente que aún no conocen, de puertas para dentro, y estoy segura les van a encantar que conozcan esa faceta tuya"

¡Celebró con sus hijos el botón dorado!

El mismo Cristiano explicó que siempre se le ha conocido como CR7, pero que ahora también sumará en su canal el UR en significado a "U" por "You" y "R" por "Are", con el fin de que se exprese el "You are" hacia sus millones de fans y que estos estén unidos a él, algo que le agrada para transmitir y compartir en su canal.

"Fue una idea nuestra y es una forma de acercar más a las personas", agregó el futbolista.

Luego de esto, videos más adelante el propio Cristiano compartió el video junto a sus tres pequeños, con quienes celebró que YouTube le enviara a casa su botón dorado como el reconocimiento a lograr, más rápido que nadie, llegar a 1 millón de suscriptores.

Hasta este momento, Cristiano Ronaldo ya acumula 9.8 millones de suscriptores en UR @cristiano, así que SIIUUUUscríbete a su canal.

