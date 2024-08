¿Mariana Echeverría vetada de “Hoy”? En duda su asistencia tras hablar mal del programa

Mariana Echeverría fue una de las participantes más odiadas en “La Casa de los Famosos México” por los constantes ataques a sus compañeros, algo que afectó su popularidad afuera y se le han cerrado las puertas de importantes proyectos. Como habría ocurrido en “Hoy” luego de que hablara mal del programa y de su conductor Arath de la Torre al afirmar que nadie lo soportaba.

¿Mariana Echeverría vetada en el programa “Hoy”?

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada del reality show este domingo y aunque la asistencia al programa “Hoy” es parte del itinerario para cada participante, esto podría cambiar para la conductora por sus declaraciones. Así lo reveló Andrea Legarreta, quien también habló sobre la posibilidad de un enfrentamiento luego de que fuera involucrada en los comentarios sobre una supuesta enemistad con Arath de la Torre.

Sigue leyendo:

Influencer regalará 5 mil pesos por la expulsión de Mariana Echeverría, ¿cómo puedes participar?

Critican a Gomita por decir que hará el “showcito” de depresión y extrañar a su papá para que no la eliminen

“No se trata de ser inhumanos, simplemente creo que si viene, que no estamos seguros, se va a poner lo que todos vimos y que de alguna manera generó esta reacción y deseo de que saliera (…) La jefa no quería, la jefa hay ciertos elementos que no quiere, pero tengo entendido que por el tipo de programa ellos tienen una especie de contrato donde tienen que asistir. Ella sigue las reglas, pero de querer sí, varios ya no”, dijo la conductora en un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes en YouTube.

Productora de “Hoy” reacciona a los comentarios de Mariana Echeverría

La exparticipante de “Me Caigo de Risa” aseguró que Arath de la Torre se mantenía aislado por la enemistad que supuestamente tenía con el resto de los conductores en el programa “Hoy”. Andrea Legarreta y la productora Andrea Rodríguez no dudaron en desmentir a la conductora y lamentaron sus comentarios, así como las burlas que Agustín Fernández hizo del matutino.

Mariana Echeverría podría no asistir al programa "Hoy" por los comentarios en LCDLF México. Foto: IG @programahoy

“Creo que son dos personas que han sido tratadas con mucho amor en el programa, con mucho respeto en tiempos que, incluso, no han sido muy buenos, pues aquí se les ha apapachado. Lo triste es que con tal de ensuciar a una persona, se están llevando un poco como a todos también”, expresó Andrea Legarreta en “Hoy”.

Por otra parte, la productora Andrea Rodríguez compartió un mensaje en su cuenta de X donde expresó su decepción al escuchar a Mariana Echeverría y el amigo de Nicola Porcella: “Ser invitado del programa es un privilegio. Por este espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 años. Que lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni modo, caras vemos”.