Mariana Ochoa confirma conflicto entre los integrantes de OV7, revela que no la invitaron al 90s Pop Tour

El día de ayer una intensa polémica se desató en las redes luego de que comenzara a circular el cartel oficial de la última presentación del "90s Pop Tour" en la Arena CDMX para el próximo viernes 21 de marzo, evento en donde la agrupación OV7 se va a presentar con tan solo cuatro de sus integrantes.

Y es que como se puede ver en la imagen solamente Kalimba, Ari Borovoy, M'balia y Érika Zaba regresarían para la fecha final de la gira, dejando fuera a sus compañeros Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Oscar Schwebel, lo que dio pie a que fueran nombrados como "OV4".

En medio de dicha controversia, fue la misma Mariana Ochoa quien salió a dar su versión de los hechos durante una entrevista con el programa "Hoy", asegurando que nunca recibió una invitación por parte de los demás miembros de OV7 para formar parte de la presentación del "90s Pop Tour".

Según comentó, ella no estaba enterada de la próxima presentación de OV7 en la Arena CDMX, por lo que se llevo una gran sorpresa cuando se despertó y vio el cartel en donde solamente aparecían cuatro de los integrantes de la agrupación, siendo excluída por completo.

"Me levante con la noticia de que habrá un concierto y vi un póster en donde aparecían ellos cuatro para hacer una Arena creo que en marzo y pues dije 'ah caray, nadie me invito' evidentemente no estoy en la foto", señaló.