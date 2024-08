Qué significa “La mala”, la nueva canción que Belinda lanzó en su cumpleaños 35

Hoy 15 de agosto de 2024 es un día importante para Belinda porque es su fecha de nacimiento. La actriz y cantante cumplió 35 años de edad y está celebrando de la mejor manera: con el lanzamiento de “La mala”, su nueva canción que tiene un gran valor para ella debido al mensaje que envía.

En días pasados, la actriz de la serie “Bienvenidos a Edén” ya había anunciado el lanzamiento de la nueva canción e incluso reveló que se hizo un drástico cambio de look para protagonizar el video musical. Debido a que la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, a continuación te explicamos cuál es su significado.

“La mala” es parte del disco homónimo de Belinda, quien regresó a la escena musical luego de una década de ausencia. Este álbum simboliza una nueva faceta de la artista, quien tiene nuevas historias que compartir. Muchas de ellas están vinculadas con Christian Nodal, con quien salió de 2020 a 2022. La relación terminó abruptamente y la críticas fueron principalmente para la famosa española nacionalizada mexicana.

Tras la ruptura amorosa, la intérprete de “Amor a primera vista” se alejó de los reflectores y prefirió no hablar de su historia con Christian Nodal. Sin embargo, eligió 2024 para retomar las riendas de su vida y carrera musical, compartiendo su versión de los hechos. “Cactus” fue la antesala de lo que vendría porque “La mala” es una canción que habla de las mujeres que son juzgadas injustamente.

“‘La mala’ es una canción con una letra algo atrevida, pero es mucho menos de lo que me juzgan, no sólo a mí, sino a miles de mujeres, sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti”, expuso la misma Belinda al explicar el significado de su nueva canción.

Esto explica porqué la cantante adoptó una imagen religiosa en su video, como si estuviera evocando a María Magdalena, quien fue juzgada. La famosa sabe que es estar bajo el escrutinio del ojo público, sobre todo luego de separarse de Christian Nodal. Es por ello que expone que “La mala” es una canción dedicada “a todas las mujeres que en algún momento se han sentido juzgadas, atacadas sin piedad y sin remordimiento”.

Si algo te contaron puede que sea verdad

Y no es tan grave, solo te lo advierto por si te quieres quedar

Dicen que soy la mala reputa-ción

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito’, que soy la perdición

Sé que soy la mala reputa-ción

Que tengo un hueco donde va mi corazón

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito’, que soy la perdición

La gente me dice ‘Beli, tú no eres así’

Así como dicen en la prensa y en los tuits

A los haters que se contradicen, mientras yo aquí en el gimnasio haciendo culo y bicep

Hace rato me dejó de emputar si hablan bien o si hablan mal

Otro día normal, estoy acostumbrada

Si me quieren yo lo dejo intentar y se van a chingar

Dicen que soy la mala reputa-ción

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito, soy la perdición

Sé que soy la mala reputa-ción

Que tengo un hueco donde va mi corazón

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito’, que soy la perdición

Lalalalalalala

Sigan ladrando, perros

Lalalalalalala