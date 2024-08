Ricardo Peralta le roba un beso a Sian Chiong y recibe fuertes críticas: "Ya sólo da pena"

Aunque Ricardo Peralta entró a “La Casa de los Famosos México” como uno de los participantes más fuertes, su comportamiento y actitud con algunos de sus compañeros le ha ganado severas críticas en redes sociales. En medio de la polémica que lo rodea en el exterior, el comediante expresó un gran interés romántico por Sian Chiong que parece no corresponder este sentimiento y, por ello, el beso que le robó en medio de lo que parecía un juego desató una nueva ola de comentarios negativos contra el influencer.

Ricardo Peralta recibe críticas por robarle un beso a Sian Chiong

“Torpecillo”, como también se hace llamar el influencer, ha dado de qué hablar por los constantes ataques e intrigas contra el equipo Mar en el reality show. Además, han surgido testimonios de creadores de contenido, celebridades y seguidores que aseguran haber sido blanco de supuesto bullying, malos tratos o acoso por parte de Ricardo Peralta y señalaron el comportamiento que tiene con Sian Chiong como un ejemplo de estos actos.

Sigue leyendo:

Sian es el nuevo líder de La Casa de los Famosos México, eligió a Sabine Moussier como compañera de la suite

Habitantes del cuarto Tierra planean una "fuerte broma" contra Gala Montes y Briggitte Bozzo, los acusan de violencia

Y es que recientemente el team Tierra organizó un juego en el que se relataba el cuento de un príncipe interpretado por Ricardo Peralta que besaría a Sian Chiong, aunque el influencer habría aprovechado el momento para robarle un beso al actor cubano. Esto generó gran alboroto entre los habitantes del cuarto, pues conocen las intenciones y sentimientos de youtuber que salió corriendo del lugar emocionado por lo que había ocurrido.

“Que Ricardo Peralta acose a las personas no es algo nuevo”, “No se debe normalizar”, “Sólo estando dormido se lo pudo dar”, “A kilómetros se nota que Sian no está cómodo con la historia”, “Y ni así levantarán ‘La Casa’”, “Se pusieron de acuerdo, tampoco inventen”, “Es la única manera que tiene de tocarlo”, “Esto ya está sobrepasando”, “Ricardo no debe de actuar de esa manera”, “¿No estaba jugando?” y “Sin victimizar a Sian porque también es un queda bien”, fueron algunos de los comentarios.

Ricardo Peralta recibe críticas por robarle un beso a Sian Chiong. Foto: Captura de pantalla X @TuTiaSandra

Sian Chiong aclara su relación con Ricardo Peralta

La cercanía entre Sian Chiong y Ricardo Peralta desató al inicio rumores de que podría existir algo más que una amistad entre ellos, pero el actor se encargó de ponerle fin y pidió a sus compañeros que no apresuraran las cosas. Además, en redes sociales se compartió en sus redes sociales un mensaje sobre su orientación sexual.

“Desde chico me enseñaron a no juzgar y querer a todos por igual, pero a mí me encantan las mujeres”, se lee en el mensaje compartido en la cuenta de Instagram de Sian Chiong con el que pidió no confundir su amistad con Ricardo Peralta y dejar de lado toda posibilidad de algo más entre ellos. Algo que recalcó el actor en días recientes cuando invitó a Sabine Moussier a pasar la noche con él en la suite del líder.