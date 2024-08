Mamá de Gala Montes arremete contra Sabine Moussier por las ofensas a su hija: “Que me lo diga en mi cara”

Gala Montes y su mamá protagonizaron un fuerte pleito tan sólo unos días antes de que la actriz entrara a “La Casa de los Famosos México”, pese a ello, Crista Montes no ha dudado en defender a su hija de los ataques que ha recibió por parte de otros participantes. Esta vez se lanzó contra Sabine Moussier luego de que criticara el físico y llamara “prosti****” a su la joven actriz en una charla con Adrián Marcelo.

Mamá de Gala Montes arremete contra Sabine Moussier

En días recientes Sabine Moussier se volvió tendencia en redes sociales por sumarse a los ataques de otros participantes contra Gala Montes. Y es que la actriz se burló de los conflictos que su compañera tiene con su madre, Crista Montes, la mencionar que la habían llevado a una “escuelita de prosti*****” insinuando que no tenía educación porque su mamá la había “explotado” desde que inició su carrera.

Mamá de Gala Montes arremete contra Sabine Moussier. Foto: IG @sabineoficial

“Que no se meta conmigo, para qué se mete conmigo. Discúlpenme, pero le va a decir put* a su hija, no a mí hija; además, sabe perfectamente que todo México la está viendo. Aquí estoy, no me rajo, sabe la señora que todo México la está viendo, ¿por qué usa esas palabras? Con mi hija no se mete nadie y me pongo, si viene un ferrocarril me pongo (…) Lo sostengo, que me lo diga en mi cara Sabine, me molesta, cómo se mete con ella, con los hijos no se mete uno”, dijo Crista Montes en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en YouTube.

Sobre los constantes ataques de Adrián Marcelo a Gala Montes y las burlas por su depresión, la madre de la actriz no dudó en responder: “Se me hace muy poco hombre decir lo que está diciendo, Gala se me ha hecho una forma inteligente de contestarle, muy valiente (…) Si contesto muy enojada discúlpenme”.

Crista Montes arrepentida de hacer público su conflicto familiar

El pleito comenzó con la entrevista de Crista Montes para la revista TVNotas en la que reveló el distanciamiento con su hija desde octubre del año pasado, cuando la actriz la despidió luego de 18 años como su mánager. Al respecto, Gala Montes respondió acusando a su madre de extorsionarla y beneficiarse de las ganancias de su trabajo durante todos estos años.

Pese al conflicto entre ellas, Crista Montes asegura estar dispuesta a reconciliarse con sus hijas y dijo estar arrepentida de hacer públicos los problemas que tienen. “Fue un error, estoy esperando a que salga para hablar en privado. Soy humana y me puedo equivocar. Estoy consciente de que ella también tuvo errores. Tiene 24 años y puede decir muchísimas cosas, que se la voy a perdonar y a Kris”.