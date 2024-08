En medio de la polémica que rodea a “La Casa de los Famosos México”, la posibilidad de un romance entre Gala Montes y Karime Pindter ha generado gran alboroto entre los fanáticos que ya las llaman “Garime”. Ante esto, la hermana de la actriz, Beba Montes, no dudó en reaccionar con un gesto de aprobación y llamando “cuñada” a la exestrella de “Acapulco Shore” a quien recientemente también le mostró su apoyo.

Hermana de Gala Montes aprueba romance de la actriz con Karime Pindter

La cercanía que se ha formado entre Gala Montes y Karime Pindter en la nueva temporada del reality show llevó a los fans a relacionarlas sentimentalmente, creando lo que ahora llaman Garime en redes sociales. Algunos internautas han señalado el interés que supuestamente ha mostrado cada una más allá de la amistad con imágenes en las que se toman de la mano, se abrazan y existen miradas de complicidad.

Hermana de Gala Montes aprueba romance de la actriz con Karime Pindter. Foto: IG @labebamontes



Aunque hasta el momento ninguna ha realizado una declaración de cariño, Beba Montes ya se mostró a favor de un romance entre su hermana y la influencer. Recientemente la joven fue parte del grupo que participó en las porras al “Team Mar” afuera de “La Casa” y el momento fue replicado en TikTok por el usuario “lcdlfmar”: “Aquí andamos con el team de mi cuñada la Karime, ya vine a negociar a mi hermana para Karime. Es la cuñada de México”.

Gala Montes se declara bisexual y revela romance con Bárbara Islas

Días antes de su participación en el reality show se destapó el fuerte conflicto que sostiene Gala Montes con su mamá, Crista Montes. La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde señala a su mamá de extorsionarla y aprovecharse por años de las ganancias que obtuvo por su trabajo. Además, indicó que algunos de los conflictos entre ellas fue porque es bisexual.

Fans enloquecen ante la posibilidad de un romance entre Gala Montes y Karime Pindter. Foto: IG @karimepindter

“Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender. También por eso me sainetista de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, declaró la actriz, quien durante una de las entrevistas en “La Casa de los Famosos México” reveló que existía algo más que una amistad entre ella y Bárbara Islas.

Aunque la actriz lo negó, Gala Montes dio más detalles al respecto asegurando que tuvo la aprobación de su excompañera de escena para destapar su romance: “Fue algo con lo que estuvimos de acuerdo las dos, no tendría porque (inventarlo), no ganó nada, me quedaría en ridículo”.