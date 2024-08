Aracely Arámbula enamora en el estreno de "Perfume de Gardenia" y la comparan con Irina Baeva

Aracely Arámbula regresó al teatro por la puerta grande. La afamada actriz presentó, una vez más, 'Perfume de Gardenia', una de las obras más queridas por el público mexicano. Ahora, después de su debut en esta nueva temporada, los fans recibieron a la ex de Luis Miguel enamoró a todos con su presentación, al punto que muchos aprovecharon las redes sociales para compararla con Irina Baeva, quien ha sido duramente criticada por su participación en 'Aventurera'.

La nacida en Chihuahua abrió la temporada de 'Perfume de Gardenia' este 10 de agosto y desde los primeros instantes la gente mostró que quedaron cautivados con su actuación, pero también con lo increíble que se veía a sus 49 años. Gracias a la combinación de una buena actuación junto a David Zepeda y Arturo Carmona y a lo increíble que se veía en redes sociales decidieron comparar con Irina Baeva.

Aracely Arámbula enamoró a todos en 'Perfume de gardenia'

La actriz de 49 años se robó las miradas de todos los asistentes al teatro San Rafael para ver su debut en 'Perfume de Gardenia'. Con el teatro abarrotado, Aracely cautivó a más de uno con su voz, los vestuarios y su increíble actuación al punto de llenar las redes sociales con puros comentarios bonitos para su presentación.

A pesar de no ser la misma obra, los fans no dudaron en cuestionarse si la actuación de Arámbula había sido mejor que la de Irina Baeva en 'Aventurera'. Al ser obras muy similares, la gente no dudó en comparar la actuación de la mexicana con la de la rusa, quien ha sido duramente criticada desde que comenzó la nueva temporada de 'Aventurera'.

"La reina regresó al teatro más preciosa que nunca", "Todo un éxito el reestreno de la obra 'Perfume de Gardenia', en le teatro San Rafael", "Lo hermosa, lo diosa, lo perfecta... Simplemente Aracely Arámbula", son algunos de los mensajes que la gente le mandó a través de redes sociales la expareja de Luis Miguel.

¿Cuándo se puede ver 'Perfume de Gardenia'?

La obra cuenta con cuatro horarios disponibles a lo largo del fin de semana para que la gente pueda disfrutar de la actuación de Aracely Arámbula y del resto de los integrantes del elenco de esta nueva producción. Lo mejor será presentar los días y horarios que hay disponibles. Se tiene que mencionar que el único día que hay dos funciones es el sábado.

Viernes 20:30

Sábado: 18:00 y 21:15

Domingo: 17:30

La función tiene una duración de 2 horas y 30 minutos y tiene una clasificación para adolescentes y adultos, para que lo tengan en cuenta a la hora de buscar sus boletos para asistir a este evento.

'Perfume de Gardenia' estará en el teatro San Rafael (X: kataxaaj)

¿Cuánto cuestan y dónde se pueden comprar los boletos para 'Perfume de Gardenia'?

Para todos aquellos que estén interesados en disfrutar de la actuación de Aracely Arámbula en este nuevo proyecto de teatro, deben tener en cuenta que los precios no son tan económicos. Los boletos se pueden comprar a través de Ticketmaster o en taquilla, pero mejor vamos a presentar el rango de precios.

Luneta C: 1,168.25 pesos

Luneta B: 2,196 pesos

Luneta A: 2,867 pesos

Luneta baja: 2,867 pesos

Zona plata: 2,928 pesos

Zona oro: 2,952 pesos

Zona VIP: 2,989 pesos

Se tiene que recordar que todos aquellos que los compren en línea o a través de la empresa de venta de boletos tendrán que pagar la cuota por el servicio de la plataforma de Ticketmaster. Mientras que al comprarlos en taquilla dicho monto no se verá reflejado a la hora de adquirirlos.