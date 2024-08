¿Arath de la Torre tiene problemas financieros? Así se confesó en La Casa de los Famosos

Arath de la Torre ha mostrado una cara mucho más personal que hasta el momento era un poco desconocida para todos los fanáticos de la televisión mexicana. Ahora, confesó frente a las decenas de cámaras que hay dentro de La Casa de los Famosos la verdadera razón por la que quiso ser un participante más.

Arath se estacionó frente a una de las cámaras, en un momento completamente a solas, y aseguró a sus fanáticos que por el momento está pasando por una crisis relacionada con el dinero. Aseguró que para cubrir algunas deudas tuvo que empezar a vender sus cosas, por ejemplo.

Sigue leyendo: Ricardo Peralta pide que saquen a Arath de la Torre y Adrián Marcelo lo apoya: "que Nicola se quede en su puesto"

"He cometido errores, me enojo, sonrío, vengo saliendo de un golpe económico muy fuerte, tuve que vender mi coche para pagar las inscripciones de mis hijos. Aunque me vean así, uno también tiene problemas, lo tuve que vender en un día, desesperado, llorando. Fue hace cuatro meses, pero no importa, cuando uno se muere no se lleva nada” contó Arath de la Torre.

Arath de la Torre aseguró que tiene dinero de dinero. Crédito: Instagram oficial

Arath de la Torre confiesa que tiene problemas de dinero

Por ello, dijo, estaría bien que votaran por él, ya que necesita el dinero, a pesar de que es consciente de que hay personas más jóvenes que a lo mejor lo necesitas más o que por el momento merecen ganar La Casa de los Famosos mucho más que él, así que si lo eliminan, no tiene problema.

“A veces no encajo con los hombres de aquí, especialmente porque son jóvenes, sería injusto, hay gente valiosa aquí y merecen ganar, pero no es que no lo merezca, el dinero no le cae mal a nadie y créanme que lo necesito, pero si no se da, no pasa nada, de todos modos sigo igual”, agregó.

¿Quién es Arath de la Torre?

Arath de la Torre es un reconocido actor y comediante, quien es conocido por su carrera dentro de la pantalla chica mexicana. A lo largo de su carrera, la mayoría de ella para Televisa, ha participado en diversas producciones que lo han consolidado como uno de los rostros más populares del entretenimiento, pues también se ha dedicado al drama o las telenovelas.

A lo largo de su carrera, Arath de la Torre ha participado en exitosas producciones como "Soñadoras", "Alegrijes y rebujos" y "Zacatillo, un lugar en tu corazón". Además, ha destacado en programas de comedia como "La Parodia" y "El privilegio de mandar", donde ha mostrado su habilidad para la improvisación y la parodia. Actualmente explora una faceta más de su carrera como conductor de "Hoy".

Te puede interesar: Arath de la Torre expresa su molestia tras salir nominado por complot: "estoy muy confundido"

Durante los últimos meses, Arath de la Torre ha causado gran controversia por su participación en La casa de los famosos México, donde lo hemos podido conocer de una forma mucho más profunda y personal. También ha tenido algunas otras controversias y funas en las redes sociales por comentarios que dijo al aire, sin embargo, su popularidad se mantiene entre los televidentes.