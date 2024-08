Adrian Marcelo confíesa que los viernes son sus "días favoritos" en la Casa de los Famosos, ¿qué le da la producción?

Adrián Marcelo sigue cargando con La Casa de los Famosos Instagram @lacasafamososmx

Adrián Marcelo es uno de los personajes más importantes de esta nueva temporada de la Casa de los Famosos, y a que el conductor de 34 años de edad acaba de dar una de las insinuaciones más importantes en televisión, pues afirmó que su día favorito en la casa de los famosos.

Por lo que podría significar algo que como televidentes no, nos habíamos dado cuenta, pues insinuado que recibe algo todos los viernes, por lo que intento decirlo al aire, pero nadie de sus compañeros le entendió por lo que solo algunos usuarios en redes sociales pudieron ver a qué se refería.

Adrián Marcelo ha sido uno de los participantes más polémicos en esta nueva edición de la Casa de los Famosos, por lo que verlo protagonizar una nueva polémica no es nada nuevo para él, por lo que verlo haciendo de las suyas de esta manera en el reality show ha sorprendido mucho.

Fue en redes sociales, donde su mensaje se hizo viral, pues pudimos ver una declaración de que ha hecho revuelo a todos los fanáticos que consumen diariamente el famoso reality show, sobre todo los que son fan del cuarto Mar, por lo que tal parece estaría recibiendo algo especial.

Y es que hizo una declaración que debemos analizar con pinzas, pues insinuaba que todos los viernes el conductor recibe algo “especial” por lo que en redes sociales se ha comenzado a insinuar que es “marihuana”, una sustancia de la cual el conductor es arduo consumidor.

“Hay una parte que me gusta mucho de los viernes, me dan mi gomita, escogí que fuera los viernes, no puedo hablar de eso”, dijo Adrián Marcelo