Michelle Rodríguez denuncia en redes un acto de discriminación en antro de CDMX | VIDEO

“La discriminación es un delito”, expresó Michelle Rodríguez luego de dar a conocer un acto de discriminación que se registró en un conocido antro de Ciudad de Mexico, a fin de levantar la voz y no permitir estas situaciones. La famosa abordó el tema a través de un video que grabó y publicó en su perfil de Instagram, recibiendo apoyo de sus fans.

Mediante el clip que apenas dura unos segundos, la actriz y comediante mexicana, de 40 años de edad, detalló que no ella fue discriminada, sino una amiga que es parte de su equipo de trabajo. Su conocida acudió con un grupo de amigos al club nocturno Phonique, ubicado en Av. Paseo de las Palmas 555, en Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX, donde le negaron el acceso.

Sigue leyendo:

Tunden a Paulina Rubio tras escándalo con su baterista y la comparan con Jolette de “La Academia”

Lanzan memes contra Emilio Osorio como el nuevo “Aventurera”: “Juan Osorio es capaz”, indican en redes

Michelle Salas compartió que una de sus amigas fue víctima de discriminación. Foto: Instagram Michelle Rodríguez.

Michelle Rodríguez denuncia discriminación contra una amiga

“Sólo a ella no la dejaron pasar y yo pensaba que eso ya no pasaba”, destacó Michelle Rodríguez al hablar de la situación que vivió su amiga. “No podemos seguir participando en esto y si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome porque la discriminación no está chida. Si no lo mencionamos y si no lo decimos, va a seguir pasando, me parece nefasto que haya lugares que hagan esto con la vulnerabilidad de la gente”.

“Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal”, expresó Michelle Salas al narrar lo que su amiga vivió en el club nocturno Phonique.

La actriz les pidió a las personas que levantan la voz para frenar actor discriminatorios. Foto: Instagram Michelle Salas.

Al contextualizara sus fans, la actriz de “Canta y no llores” expuso que la discriminación es un acto “violento” que no se debe permitir bajo ninguna circunstancia, ya que “¿quiénes somos para decir ‘tú no’. Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal en un antro que es un lugar de ‘entretenimiento’”. Por lo mismo, la famosa etiquetó en su publicación al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que tome cartas en el asunto.

Michelle Rodríguez hace llamado para no permitir actor de discriminación

Michelle Rodríguez no sólo externó su enojo, sino que también emitió un mensaje para evitar que las persona que han sufrido discriminación se sientan mal. “Si has sido víctima de discriminación, ten claro que no es tu culpa”, escribió inicialmente, quien es conocida por darle vida a Polita en la telenovela “Amores verdaderos”. “Si has sido víctima de discriminación, ten claro que no es tu culpa, no es personal y no tiene que ver con quién eres”.

Asimismo, la protagonista de “La flor más bella” indicó que “actos como este no definen tu valor. Háblalo, busca ayuda. No te avergüences de sólo ser. Quien tiene que cambiar no eres tú. Te abrazo fuerte”.