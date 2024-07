Karla Souza reacciona a la inesperada muerte de su hermano Adrián Olivares

Después de darse a conocer la inesperada muerte del músico exintegrante del grupo Menudo Adrián Olivares, su hermana, la famosa actriz Karla Souza, hasta el momento ha mantenido silencio en sus redes sociales mostrando respeto a sus seres más queridos por el momento difícil.

La última interacción de Karla Souza en redes fue hace unos días para promocionar su nuevo proyecto a lado del también actor y colega en el éxito “Nosotros los Nobles”, Gerardo Mendez. Ambos actores protagonizan para Netflix “Alan y Melena”, una película donde Karla muestra su dotes como cantante.

Así lucía Adrián Olivares en la década de los 90. Captura de pantalla Pinterest @Valú

¿Quién es la actriz Karla Souza?

Karla Souza comenzó su carrera en la televisión mexicana con telenovelas como "Verano de amor" (2009) y "Los Héroes del Norte" (2010-2011). Ganó reconocimiento y popularidad por su papel en la serie de comedia "Nosotros los Nobles" (2013), una de las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano.

Karla Souza es reconocida en Estados Unidos y México por su enorme talento en la actuación. Captura de pantalla Instagram: @karlasouza

La actriz mexicana alcanzó fama internacional por su papel como Laurel Castillo en la exitosa serie de televisión estadounidense "How to Get Away with Murder" (2014-2020), creada por Shonda Rhimes. También ha participado en otras producciones estadounidenses, tanto en televisión como en cine, consolidando su carrera en Hollywood.

Souza es una actriz talentosa y multifacética que ha logrado destacarse tanto en la industria del entretenimiento mexicana como en la estadounidense, siendo una figura influyente y respetada en ambos mercados.