"Me voy a la competencia": Leonardo de Lozanne confirma su salida de Miembros Al Aire, así queda el elenco

Momentos de tristeza fueron los que vivieron los conductores y televidentes del programa "Miembros Al Aire" después de que el conductor, Leonardo de Lozanne confirmara su salida de la transmisión. Sus compañeros le desearon lo mejor en sus futuros proyectos lejos de las cámaras de televisión.

En el reciente episodio de "Miembros Al Aire" los conductores se tomaron unos minutos para despedir a Leonardo de Lozanne, quien agradeció a todos por el apoyo durante su etapa en el programa de Unicable. Las imágenes del emotivo momento generaron bastante tristeza entre los televidentes.

En la reciente transmisión del programa "Miembros Al Aire" los conductores- Raúl "Negro" Araiza, Paul Stanley, Jean Duverger, Leonardo de Lozanne y José Eduardo Derbez- se tomaron unos minutos para anunciar que su elenco sufriría un importante cambio tras la salida de uno de sus conductores.

Tras al inesperado anuncio, Paul Stanley confirmó que Leonardo de Lozanne dejará de formar parte de "Miembros Al Aire", por lo que lo invitó a dar unas palabras. Algo conmovido el vocalista de "Fobia" dijo que saldrá del país por un tiempo y eso le impide estar en las transmisiones.

Inmediatamente después el ahora exconductor de Unicable dijo que tendrá varias giras musicales, por lo que le agradeció al público, a la producción y a sus compañeros su apoyo en todo este tiempo que estuvo en "Miembros Al Aire". Aseguró que no era un adiós si no un hasta luego. En tono de broma dijo que se iba a la "competencia".

"Tengo giras musicales, me voy de México por un tiempo. Gracias a todo el público, por siempre estar, me siento como en casa. Mis compañeros son mis hermanos, tampoco es una despedida. Me voy a la competencia", sentenció.