Verónica Montes habla de supuesta infidelidad del Canelo Álvarez y pide sororidad para Fernanda Gómez: "lo admiro por su talento"

El pasado mes de mayo la actriz Verónica Montes sorprendió al dar a conocer que Saúl "Canelo" Álvarez le había mandado mensajes a su cuenta de Instagram y después de ello iniciaron unos fuertes rumores de una supuesta infidelidad a su esposa, Fernanda Gómez, con quien además tiene una hija. Fue la propia famosa quien contó los detalles al programa de Chisme No Like; cabe destacar que en su momento la peruana también descartó un encuentro con él por respeto a la pareja del boxeador.

Pero tras serenarse el escándalo, la actriz fue cuestionada de nueva cuenta sobre cómo ocurrieron los hechos y aunque no temió a responder las preguntas, también aprovechó para ponerle fin al tema y además hizo un llamado a tener sororidad con Fernanda Gómez. Los comentarios de Montes surgieron anoche durante una alfombra roja en la que ofreció un encuentro con los medios.

Sigue leyendo:

Canelo Álvarez festeja el cumpleaños de su esposa Fernanda Gómez con lujoso viaje a Roma

Canelo se luce en bautizo: le tocó dar el bolo y aventó billetes a los niños: VIDEO

Ella es la actriz con a la que el Canelo buscó. (Foto: IG @_veronicamontes)

Verónica Montes habla de la supuesta infidelidad del Canelo a Fernanda Gómez

Durante un encuentro con la prensa, retomado por Berenice Ortiz, uno de los reporteros le preguntó a la actriz sobre los mensajes que el boxeador le habría intentado mandar en el pasado y ´qué repercusión tuvieron al salir a la luz. Sobre ello, Verónica contestó sin tapujos destacando que ya ha aclarado la situación en el pasado. "Ya lo dije en redes sociales, ya dije mi lado y pues todo fue un malentendido", dijo.

En esa misma entrevista, la famosa aseveró que no tuvo nada que ver con lo que pasó y además recordó que pese a los mensajes, el Canelo Álvarez no intentó conquistarla, algo que se llegó a comentar cuando el escándalo inició. Tras esta aclaración llegaron las preguntas de si el deportista se habría tratado de poner en contacto con ella para aclarar las cosas, algo que negó rotundamente.

"Yo ya lo dije en redes sociales y nada, no pasó absolutamente nada", contó no sin antes mencionar que al igual que muchos mexicanos, siente admiración por el Canelo, "no lo conozco al señor, lo admiro por su talento", dijo. Antes de alejarse de la prensa, Verónica Montes escuchó una última pregunta de un reportero, "sobre todo sororidad con su esposa, ¿verdad?", a lo que finalmente añadió un: "totalmente".

Las declaraciones surgen mientras la pareja está de viaje. (Foto: IG @canelo)

¿Canelo Álvarez le fue infiel a Fernanda Gómez?

El programa "Chisme No Like" entrevistó a Verónica Montes en mayo de 2024 y allí la actriz compartió una captura de pantalla en la que se vio en mensaje de "hola" que recibió por parte de Saúl "Canelo" Álvarez, fue precisamente en este momento que se empezó a hablar de un intento de infidelidad por parte del pugilista a Fernanda Gómez. Aunque para muchos el mensaje no representó nada más, fueron las declaraciones de la actriz las que dieron de qué hablar.

"Lo que te puedo decir es que en este medio estando en redes sociales le pueden llegar mensajes de cualquier persona. Yo jamás voy a responder a un hombre casado (...) La verdad yo no estoy buscando a alguien en redes sociales", dijo. Después, volvió a reiterar su postura al dejar claro que: "yo no me atrevo a meterme en un matrimonio. Es algo que no me me gustaría que me hagan, cuando me case, entonces jamás lo haría".