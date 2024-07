Dueño de la Piñatería Ramírez niega que Ángela Aguilar los haya demandado y se burla en redes: "fan de mi libertad"

No hay día en el que la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no dé de qué hablar. En esta ocasión la pareja se volvió tendencia porque la famosa Piñatería Ramírez hizo un par de piñatas que se parecen a los cantantes, luego de que estas se viralizaron en redes sociales supuestamente la “princesa del regional mexicano” demandaría a Daltón Ramírez, dueño del negocio, pero al parecer esto no ha ocurrido hasta ahora, pues él no ha sido notificado de ningún recurso legal en su contra.

Según contó Daltón, cada piñata mide metro y medio, pesa entre tres y cinco kilos, además de que para elaborar una pieza se necesitan tres días. Eso sí, aunque sus creaciones están inspiradas en celebridades, no pueden ser iguales, para evitar pleitos legales: “Nunca no has tocado que sea formal una demanda, simplemente han tratado de amenazar, pero, al final de cuentas, no se llega a nada porque sería un proceso largo”.

Hasta el momento no ha llegado ninguna demanda a su puerta. Foto: Piñatería Ramírez / Facebook.

¿Ángela Aguilar demandó a la Piñatería Ramírez?

En redes sociales comenzó a circular que la cantante procedería en contra del negocio de Reynosa, Tamaulipas, pero ahora, Daltón dio una entrevista y dijo que hasta el momento no hay ninguna demanda en su contra. Además, en Facebook bromeó con la situación y compartió la noticia de la presunta acción legal y comentó: “Fan de mi libertad”.

Se tomó la situación con humor. Foto: Piñatería Ramírez / Facebook.

El noviazgo de Ángela y Nodal ha dado mucho de qué hablar desde que comenzó, pues tan sólo el pasado 23 de mayo Christian anunció su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti. Y el 10 de junio, anunció que estaba con Ángela Aguilar. En las redes los han acusado de haber actuado deshonestamente y muchos creen que podrían terminar mal, además de que incluso hay rumores de que ya se casaron o estarían esperando un bebé.

¿Nodal y Ángela Aguilar ya se dejaron?

Christian Nodal y Ángela Aguilar se separaron poco después de anunciar su relación para cumplir con sus compromisos laborales. La distancia parece haber afectado a Nodal, quien fue visto llorando en una presentación en Madrid. Aunque algunos atribuyen su tristeza al distanciamiento con Ángela, él sigue dedicándole temas especiales en sus conciertos, especialmente cuando canta "Dime cómo quieres", una canción significativa para ambos.

Se "separaron" por cuestiones laborales. Piñatería Ramírez / Facebook.

A pesar de los rumores de ruptura, la pareja sigue en contacto y espera reunirse pronto. Han enfrentado muchas críticas desde que hicieron pública su relación, con algunos usuarios de redes sociales acusándolos de ocultar su atracción y engañar a sus anteriores parejas.