Novio de Ricardo Peralta le responde a Poncho de Nigris por las críticas al influencer: “Que decepción”

Ricardo Peralta se convirtió en blanco de críticas a través de redes sociales por su actitud con otros participantes de “La Casa de los Famosos México”, a los comentarios negativos se sumó Poncho de Nigris que también lanzó insultos contra el influencer. Ante esto, Carlos Portocarrero, novio del youtuber, no dudó en responder asegurando que el exparticipante del reality show se aprovechaba de la fama de otras personas.

Novio de Ricardo Peralta le responde a Poncho de Nigris

Recientemente Poncho de Nigris compartió un video en su cuenta de Instagram en el que lanza comentarios clasistas y racistas contra Ricardo Peralta, algo a lo que el novio del influencer no dudó en responder asegurando que el también conductor regiomontano se aprovecharía e la fama de las personas para incrementar su popularidad.

Novio de Ricardo Peralta le responde a Poncho de Nigris.



“Recientemente me he encontrado con vario material en donde has estado hablando de una manera muy despectiva de él. Me llama mucho la atención que la gente que conoce a Ricardo en persona y que sabe cómo es él, sabe su humor, cuáles son sus manerismos… de repente salga con estos comentarios de que ‘viene muy inventada’, bebé, Ricardo siempre ha sido una inventada, él es así, que ahorita digas eso se me hace fuera de lugar”, dijo Carlos Portocarrero.

El novio de Peralta también envió una indirecta a Wendy Guevara por los comentarios que la integrante de “Las Perdidas” ha hecho como panelista: “Se me hace muy gato de tu parte y que lastima, a lo mejor no eran amigos, pero sí platicaban. Que decepción para Ricardo cuando salga de ‘La Casa’ y vea el tipo de gentuza que eres y que nada más te aprovechas de las personas cuando están en un buen momento. Supongo que sí son las personas como tú, ni modo”.

¿Quién es Carlos Portocarrero, novio de Ricardo Peralta?

Igual que Ricardo Peralta, Carlos Portocarrero es un conocido influencer y su contenido está enfocado en videojuegos y lo relacionado con el mundo gamer. Además, comparte fotografías y videos de su vida privada en la que se incluye al influencer con quien ha realizado múltiples viajes.

Sobre su noviazgo, Peralta dio a conocer que se conocieron hace 10 años aunque no detalló la fecha en la que comenzó su romance. El ganador de “MasterChef Celebrity” dio de qué hablar al revelar que tiene una relación abierta con Carlos Portocarrero, es decir, que ambos pueden involucrarse con otras personas siempre bajo un acuerdo mutuo.

“Yo tengo permiso, es que son nuevos tiempos (…) Nosotros hemos abierto y cerrado la relación... cuando murió mi hermano cerré la relación porque me sentía mal. Es un respeto de ‘estoy aquí porque te quiero’ y el sexo es otra cosa”, dijo Ricardo Peralta en el reciente reality show.