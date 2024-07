Horacio Pancheri acusa a Samadhi Zendejas de “sacar ventaja” con la polémica del mensaje ofensivo que le envió

Horacio Pancheri sigue dando de qué hablar por el mensaje ofensivo que le envió a la actriz Samadhi Zendejas a través de redes sociales en 2023, esta vez el actor argentino acusó a la también modelo de querer “sacar ventaja” y “aprovecharse” de la polémica que se ha generado al respecto. El actor dijo no arrepentirse, pues sostiene su versión de que fue hackeado y aseguró que durante varios meses intentó ponerse en contacto con ella para aclarar la situación.

Horacio Pancheri acusa a Samadhi Zendejas de aprovecharse de la polémica

Ha pasado casi un año de la controversia que se generó en redes sociales luego de que Samadhi Zendejas exhibiera a Horacio Pancheri por el mensaje que le envió en Instagram llamándola “fea”, algo que el actor niega haber hecho y se mantiene firme en que fue hackeado. Aunque en su versión ha tenido algunos modificaciones, pues en su momento dijo haber perdido “el control absoluto” de su cuenta y ahora aseguró que sí podía ingresar.

Horacio Pancheri acusa a Samadhi Zendejas de aprovecharse de la polémica. Foto: IG @horaciopancheri

“Yo no hice ese comentario, ese comentario salió de mis redes, pero yo no lo hice y hasta el día de hoy no sé qué pasó con eso. Cuando yo vi que ella me escribió a mí, porque ella me contestó el mensaje, porque la gente dice ‘¿cómo te hackearon y entras a tu red social?’, o sea, otra gente puede estar dentro de tu Instagram sin que tú también estés, pueden compartir las redes muchas personas”, dijo el actor sobre lo ocurrido al programa “De primera mano”.

Añadió: “Quiere sacar ventaja, quiere aprovecharse y hoy la mujer tiene mucho poder, y está muy bien, pero me parece que la igualdad no tiene que ser ‘matemos a los hombres’, hay muchos hombres malos y también hay muchas mujeres malas, la igualdad tiene que ser para todos (…) Si quieren hablar mal de mí que hablen, la gente que me conoce sabe cómo soy. Samadhi, si quiso sacar una ventaja o algún beneficio sobre eso que pasó… la felicito, no sé si le fue bien o le fue mal. A mí me mataron, yo sigo para delante, no pasa nada”.

Horacio Pancheri afectado por polémica con Samadhi Zendejas

En mayo pasado durante una entrevista para el programa “Hoy Día”, Horacio Pancheri retomó el tema y señaló a Samadhi Zendejas por una supuesta falta de “empatía” al exhibir el mensaje que le envió en Instagram ya que eso no sólo afectó su imagen con el público, también logró perjudicar su carera profesional al perder importantes proyectos.

“Nena, yo no te conozco a ti, no sabes quién soy, no tenemos ningún tipo de relación, yo me estoy por casar, tengo un hijo, tengo una carrera construida hace 10 años para que tú vengas a exhibir un mensaje (...) ¿Dónde está tu mensaje de pro amor, pro mujer, ¿generar más violencia? Yo te busqué, yo te escribí, a tu hermano le escribí que es el que te cuida las maletas y te lleva al maquillaje, y el hermano en Twitter me escribe: ‘¿Tanto te costaba escribir una disculpa?’”, dijo.