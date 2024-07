La esposa de Adrián Marcelo opina por polémica porque no quiso dormir con Paola Durante

Adrián Marcelo es una de las celebridades que más contenido genera de la Casa de los Famosos México, pues ya tiene una base de fanáticos que lo han seguido desde que conduce programas de late show en Multimedios, por lo que ya tiene escuela en cómo y qué hacer en televisión.

Y es que el conductor de Monterrey nos regaló un momento divertido e incómodo hace unos días, pues, en el inicio de la Casa de los Famosos, ya ha sido uno de los participantes con más fans y también con más críticas de todo el reality show, por un momento vivido con Paola Durante.

Sigue leyendo:

Amiga de Ángela Aguilar desata rumores por posar con el sombrero de Nodal tras la boda, ¿cuál es su relación?

VIDEO: Briggitte Bozzo le roba un beso a Gala Montes, así fue la reacción de la hermosa actriz

Fue en la primera noche de “La Casa de los Famosos México”. El conductor pudo ser uno de los que durmiera en la suite; sin embargo, para su mala suerte debía dormir con Paola Durante, o al menos compartir la invitación, generando una incomodidad inmensa, ya que Adrián Marcelo tiene esposa.

“No voy a dormir ahí, no le puedo hacer eso a mi señora. Allá arriba no hay sillón, me voy a tener que dormir en la alfombra”, dijo Adrián Marcelo.